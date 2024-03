Quanto costa l’affitto di un attico sui Navigli a Milano, dove ora si è trasferito Fedez Fedez ha lasciato l’attico di City Life dove viveva con la moglie Chiara Ferragni e i loro figli. Il rapper di Rozzano ha deciso di tornare nel suo vecchio appartamento in zona Navigli, dove il prezzo degli affitti è di 24 euro al metro quadrato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Federico Lucia, meglio noto come Fedez, ha scelto la sua vecchia casa da scapolo per la nuova vita da single. Il rapper milanese è tornato nel suo vecchio appartamento in zona Navigli dopo aver lasciato l'attico a City Life dove viveva con la moglie Chiara Ferragni e i loro figli. La crisi tra i due è stata definita da loro stessi come "un po' più forte" delle altre, ma potrebbe essere comunque solo un ostacolo superabile nella vita di coppia. Un indizio in questo senso potrebbe arrivare proprio dalla nuova abitazione scelta da Fedez, un appartamento che già conosceva e che avrebbe preso in affitto solo per tre mesi. Scelta che comunque sarebbe tutto tranne che economica.

Il costo degli affitti in zona Navigli a Milano

È stato il settimanale Diva e Donna a pubblicare in esclusiva l'indiscrezione in merito alla nuova casa di Fedez. In questo periodo da single il rapper è tornato più volte a Rozzano, il quartiere dove è cresciuto e dove si è formato artisticamente. Sulla scelta di dove trascorrere questo periodo, però, pare non abbia avuto dubbi. L'appartamento sarebbe un attico al quarto piano di un palazzo in zona Navigli, che gode di una veranda che dà su un ampio terrazzo.

Stando agli annunci pubblicati su Immobiliare.it e Idealista.it, il prezzo di partenza per un bilocale di circa 50 metri quadrati all'ultimo piano è di mille euro al mese, che spesso diventano 1.500. Tariffe che non comprendono le spese condominiali, che si aggirano intorno ai 200 euro. Se poi si cerca un attico che si affacci proprio sui Navili, il prezzo sale notevolmente. Per un trilocale da cento metri quadrati, infatti, bisogna sborsare anche 2.950 euro al mese con l'aggiunta delle spese condominiali che possono superare i 400 euro.

La media dei prezzi al metro quadrato degli affitti ai Navigli

Stando ai dati raccolti da Immobiliare.it, il costo degli affitti in zona Navigli si aggira sulla media cittadina. A febbraio 2024, infatti, il costo al metro quadrato si è attestato sui 24 euro, ben lontano dal Centro città dove supera i 30 euro ma anche da Bisceglie, Baggio e Olmi dove il prezzo è di 16,67 euro.

Tuttavia, il trend è ancora in crescita. Se si confrontano i prezzi medi di febbraio 2024 con quelli di febbraio 2023, si può facilmente notare l'aumento: da 22,08 euro al metro quadrato a 24,10 euro, una crescita del 9,15 per cento.