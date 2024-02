Quanto costa un attico in zona Porta Nuova a Milano: i prezzi nel quartiere dove vive Diletta Leotta L’attico dove vive Diletta Leotta si trova in una delle zone più costose di Milano. Nell’area tra Porta Nuova, Garibaldi e Moscova, infatti, un quadrilocale da 200 metri quadrati può costare più di 3 milioni di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta (foto da LaPresse)

Diletta Leotta per i suoi ospiti aveva fatto ristrutturare un bilocale da 60 metri quadrati nel centro di Milano, ma per la sua famiglia la giornalista sportiva ha scelto un attico tra i Giardini d'Inverno. La conduttrice televisiva, volto di spicco prima di Mediaset e Sky e ora di Dazn, da diverso tempo vive all'ultimo piano di uno dei complessi residenziali più lussuosi del capoluogo lombardo, dove non mancano ampie terrazze, giardini verticali e serre. La zona è quella compresa tra Garibaldi, Moscova e Porta Nuova dove a gennaio 2024 il prezzo di vendita degli immobili al metro quadrato di è attestato sui 9.585 euro, dietro solo al centro di Milano.

I prezzi degli attici tra Porta Nuova, Garibaldi e Moscova

Come ha mostrato la stessa Leotta attraverso i suoi profili social, l'appartamento è situato all'ultimo piano di uno degli edifici residenziali del complesso Giardini d'Inverno. Dall'ampio terrazzo si può godere della vista dei grattacieli Bnp Paribas e Torre Solaria e al suo interno c'è anche una palestra privata.

Guardando tra gli annunci pubblicati su Immobiliare.it, nella zona di Porta Nuova un attico quadrilocale da 200 metri quadrati può costare almeno 2 milioni di euro. Il prezzo sale, arrivando a 3 milioni e 750mila euro per un attico in Moscova da 290 metri quadrati. Su Idealista.it è possibile trovare un attico in zona Turati da 295 metri quadrati a 2 milioni e 960mila euro. Per quanto riguarda il complesso Giardini d'Inverno, un trilocale da 131 metri quadrati al quarto piano è in vendita su un altro portale a 1 milione e 220mila euro.

Leggi anche Aveva accoltellato sei passanti in zona Stazione Centrale a Milano, condannato a 8 anni

La media dei costi al metro quadrato in zona Porta Nuova a Milano

Quella di Porta Nuova è senza dubbio una delle zone più care di tutta la città. L'analisi pubblicata da Immobiliare.it relativa al mese di gennaio 2024 ha piazzato il quartiere in seconda posizione, dietro soltanto al centro di Milano. Il prezzo medio di vendita si è attestato sui 9.585 euro al metro quadrato, con l'affitto da 30 euro al metro quadrato. Per avere un'idea più chiara dei costi, basti pensare che subito dietro in classifica c'è la zona Arco della Pace, Arena e Pagano con 9.295 euro mentre la zona City Life, Fiera, Sempione e Portello è a 6.657 euro.

Per quanto vertiginoso, il prezzo di vendita degli immobili a Porta Nuova è comunque in calo rispetto a settembre 2023, quando è stato raggiunto il costo più alto da otto anni a questa parte superando quota 10mila euro a metro quadrato (10.005 euro). Confrontando il prezzo con quello di un anno fa, quindi gennaio 2023, è invece in crescita dell'1,12 per cento (era 9.479 euro).