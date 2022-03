La casa degli ospiti di Diletta Leotta: l’arch. Alberto Vanin racconta il progetto e mostra gli interni Diletta Leotta ha acquistato un piccolo appartamento per i suoi ospiti. Abbiamo intervistato l’arch. Alberto Vanin che ne ha curato la ristrutturazione e ce ne ha svelato i dettagli.

A cura di Clara Salzano

Diletta Leotta nella sua casa di Milano

"L'esigenza era quella di creare un pied-à-terre a Milano per amici e parenti. Diletta Leotta è di Catania e voleva uno spazio dove invitare e accogliere i propri cari per dare loro maggiore comfort senza la necessità di andare in albergo. Quindi la necessità era quella di creare più camere da letto possibili", così l'architetto Alberto Vanin racconta la genesi del progetto per la casa di Diletta Leotta a Milano. La nota conduttrice tv ha infatti acquistato un piccolo appartamento milanese dove non vive ma che usa per i suoi ospiti.

Diletta Leotta con l’Arch Alberto Vanin

Dove vive Diletta Leotta

Se la casa in cui abita Diletta Leotta è un appartamento con terrazzo panoramico su Milano da 12.000 euro, l'abitazione, che la nota conduttrice tv ha acquistato per i suoi ospiti, è un piccolo e confortevole pied-à-terre ristrutturato ad arte dall’Arch. Alberto Vanin nel capoluogo meneghino.

La casa per gli ospiti di Diletta Leotta

La casa per gli ospiti di Diletta Leotta sorge in una zona centrale di Milano e gode di una buona luminosità grazie al piano medio-alto in cui si trova.

La camera da letto principale della casa

Diletta Leotta ha dato carta bianca all'Arch. Alberto Vanin per la ristrutturazione della casa. I mobili erano già stati acquistati dalla mamma della nota showgirl e l'abilità dell'architetto è stata quella di adattare lo spazio agli arredi già esistenti.

L’ingresso della casa degli ospiti di Diletta Leotta

Com'è fatta la casa degli ospiti di Diletta Leotta

La casa per gli ospiti di Diletta Leotta "aveva un vecchio impianto di fine Ottocento…Una casa che, in principio, si presentava come vecchia, ricca di spazi inutilizzati e infissi a basso isolamento termico e acustico, è stata trasformata completamente in meno di tre mesi lavorativi in un appartamento tecnologico, funzionale, di design e assolutamente di tendenza", racconta l'architetto Vanin.

La seconda camera da letti di Diletta Leotta

In una superficie di appena 60 metri quadrati, Vanin è riuscito a ricavare un trilocale con due camere da letto, salotto e cucina living e due bagni. La difficoltà era sfruttare al meglio il poco spazio ed è stato possibile ottenere tutto il necessario per il massimo comfort.

Il piccolo bilocale di Diletta Leotta è diventato un comodo trilocale

Nella casa trova spazio un comodo salotto con divano letto e una cucina attrezzata con un tavolo con sei sedie. La vera rivoluzione nell'appartamento è stata però realizzata con i bagni, uno dei quali ricavato in quella che prima era la stanza da letto matrimoniale. Grande contributo a far sembrare lo spazio più grande ed elegante è stato dato anche dall'uso di materiali e arredi chiari che amplificano la luminosità della casa.

Il bagno principale della casa

Quando abbiamo chiesto ad Alberto Vanin un'opinione sull'esperienza lavorativa vissuta con Diletta Leotta: "Il lavoro con Diletta è stata una di quelle sfide che io amo perché la casa era molto piccola e le esigenze erano tante…Poi mi è piaciuto molto lavorare con Diletta Leotta perché è una persona estremamente educata e gentile. Quello che si vede in tv, la sua compostezza e il suo modo posato non è un'immagine costruita, lei è proprio così. È molto professionale, molto preparata. Si informa sempre su tutto, sul perché di certe scelte fatte nella ristrutturazione. Un giorno si è messa anche a contribuire ai lavori prendendo in mano il piccone per demolire parte delle murature!".