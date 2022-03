La casa dell’attore Salvatore Esposito raccontata dall’architetto Vanin: stile industrial e insegne luminose Salvatore Esposito, noto per il ruolo di Genny Savastano di Gomorra, si è trasferito nella sua nuova casa di Roma. Abbiamo intervistato l’architetto Alberto Vanin che ha curato il progetto della sua abitazione per rivelarci una serie di dettagli sulla sua casa.

A cura di Clara Salzano

Salvatore Esposito è diventato famoso interpretanto Genny Savastone in Gomorra

Salvatore Esposito è uno degli attori di serie tv più amato dal pubblico italiano, diventato famoso soprattutto dopo aver interpretato Genny Savastano nella serie Gomorra. L'attore napoletano si è trasferito da meno di un anno nella sua nuova casa di Roma. Abbiamo intervistato Alberto Vanin, architetto e co-conduttore del format Case da Vip, che ha curato il progetto della nuova abitazione di Salvatore Esposito e ce ne ha rivelato i dettagli

Salvatore Esposito e l’architetto Vanin nella casa dell’attore napoletano

Dove vive Salvatore Esposito

Salvatore Esposito, principalmente noto per il suo ruolo di Genny Savastano nella serie televisiva Gomorra, ha lasciato la sua Napoli già da tempo per lavoro e ha scelto di vivere a Roma. Prendere possesso della sua nuova casa romana, dove oggi vive con la compagna, ha richiesto circa due anni in cui il mondo ha vissuto una pandemia che ha costretto al blocco di molti cantieri, ci racconta l'architetto Alberto Vanin, e Salvatore Esposito era spesso lontano da Roma per lavoro. L'appartamento richiedeva una completa ristrutturazione per assecondare il gusto e le esigenze della coppia.

Il salotto della casa di Salvatore Esposito

La casa di Salvatore Esposito si trova in un antico palazzo del quartiere di San Giovanni di Roma con pareti portanti. Il progetto della sua ristrutturazione, a cura dell'architetto Alberto Vanin, è stato seguito dalla rubrica Case da Vip di Facile Ristrutturare che ha documentato le varie fasi dei lavori : "La casa di Salvatore Esposito ha uno stile ben preciso che non è il mio", confessa Vanin, "Un bravo progettista deve riuscire ad ascoltare il cliente e portarlo verso un'idea comune. Ho ascoltato molto, perché bisogna ascoltare sempre il doppio di quanto si parla, e ho cercato di trasportare tutte le sue richieste nel progetto".

La libreria progettata da Alberto Vanin per la casa di Salvatore Esposito

La casa di Salvatore Esposito in stile industrial

Mattoncini a vista, tonalità scure e parquet personalizzato caratterizzano l'abitazione di Salvatore Esposito. Lo stile industrial è stata l'ispirazione per la ristrutturazione della casa di Salvatore Esposito che l'ha richiesto personalmente. L'arch. Alberto Vanin, a tal proposito, ha realizzato la libreria su misura del living con camino elettrico decorativo.

La cucina stile industrial in ottanio di Salvatore Esposito

L'abitazione comprende una grande zona giorno con salotto e sala pranzo, illuminata da uno chandelier di Flos, e la cucina da una grande vetrata anche questa progettata su misura. Tutta la casa è caratterizzata da un parquet personalizzato che solo Salvatore Esposito possiede.

Il corridoio d’esposizione nella casa romana di Salvatore Esposito

Lasciata la zona giorno si accede nell'area più intima della casa attraverso una porta che immette in un lungo corridoio, usato da Salvatore Esposito per esporre i suoi oggetti da collezione come l'opera d'arte di Marco Lodola "Gomorra". Dal corridoio si accede ai due bagni della casa, grande orgoglio di Alberto Vanin che ha scelto personalmente l'allestimento nero del bagno di servizio di grande impatto estetico.

Il bagno di servizio progettato da Alberto Vanin nella casa di Salvatore Esposito

La camera padronale doveva avere molto spazio per gli armadi, oltre a un grande bagno privato. Nella stanza spicca un grande baule scendiletto con la scritta Gomorra. La richiesta di Salvatore Esposito, ci racconta l'arch. Vanin, era inoltre quella di avere una stanza per gli ospiti che fungesse da studio per lui e così è stato realizzato.

La camera da letto di Salvatore Esposito e la compagna

Numerose sono le opere d'arte nella casa romana di Salvatore Esposito, molte delle quali realizzate dall'artista Marco Lodola , dal suo Vesuvio a Gomorra, e una grande installazione con la scritta "Nuovo Cinema Paradiso” dell'artista Dicò che è stata una sorpresa dell'attore napoletana per la sua compagna appassionata al famoso film di Tornatore.

L’opera d’arte Gomorra di Marco Lodola nella casa di Salvatore Esposito

Lavorare alla ristrutturazione della casa di salvatore Esposito "mi ha lasciato una bellissima amicizia che va ben oltre la sola consegna delle chiavi", racconta Vanin, "Salvatore è una persona che si è conquistata tutto quello che ha e non vuole favoritismi. È una persona che capisce il sacrificio e il duro lavoro. Ho una bellissima nota di ricordo di lui e di questo lavoro".