Dove vive Giorgia Soleri: la casa luminosa con grandi specchi e autoritratti Giorgia Soleri è una delle influencer più seguite del momento. Fidanzata con Damiano David dei Maneskin e autrice del suo primo libro di poesie, scopriamo dove abita e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

La casa di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri è una delle influencer più seguite del momento grazie al suo lavoro di sensibilizzazione su alcuni temi femminili come l'endometriosi e la vulvodinia. Fidanzata con Damiano David dei Maneskin e autrice del suo primo libro di poesie "La signorina Nessuno", Giorgia Soleri è milanese di nascita ma romana d'adozione da qualche anno. Scopriamo dove vive e com'è fatta la sua casa.

Giorgia Soleri nella nuova casa

La casa di Giorgia Soleri a Roma

Giorgia Soleri ha una vivace attività sui social dove è molto seguita grazie anche alla sua opera di sensibilizzazione a favore delle donne. La nota modella e influencer ha pubblicato di recente il suo primo libro di poesie e proprio per il suo lavoro si è trasferita da qualche hanno a Roma dove vive.

Giorgia Soleri vive a Roma

Attraverso i social è stato possibile notare una serie di dettagli della casa di Giorgia Soleri in cui si è trasferita di recente. Non sono ancora molte le immagini della nuova abitazione ma sicuramente non mancano i suoi amati gatti che vivono con lei da tempo.

I gatti di Giorgia Soleri nella sua nuova casa

Una grande zona living e tanta luce naturale caratterizzano la nuova casa di Giorgia Soleri. Nelle immagini condivise sui social si vede spesso il grande divano che arreda il salone con accanto un manichino di ferro e un tavolino rotondo che definiscono un angolo del salone.

Il salone di Giorgia Soleri a Roma

Pareti bianche, pochi arredi e tanti libri sono le peculiarità della casa della nota influencer che nella nuova abitazione ha portato anche alcuni arredi della vecchia casa come una libreria, uno specchio con la cornice dorata e il suo ritratto in bianco e nero.

Giorgia Soleri nella vecchia casa

La nuova casa sembra tuttavia più grande della precedente e pronta ad accogliere tutte le nuove avventure di Giorgia Soleri.