Giorgia Surina e Damiano David inseparabili anche nello stile: posano insieme coi look black’n’white Top bianco per lei, canottiera nera per lui: Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin insieme sono affiatati anche nei look!

A cura di Beatrice Manca

Amore, musica, attivismo e stile: Giorgia Soleri e Damiano David sono tra le power-couple più seguite e amate. Lui è il frontman dei Maneskin, lei un'attivista e scrittrice che è diventata il volto della battaglia per sensibilizzare sulla vulvodinia del pudendo, una malattia troppo spesso invisibile. La loro relazione va avanti da anni, ma solo dal 2021 è pubblica: i due condividono amore e rispetto reciproco, ma anche un particolare senso dello stile che sfida pregiudizi e tabù. Adesso la coppia è in vacanza in Puglia e sui social condividono le foto di look coordinati, prodotti tipici e la gioia di stare insieme.

La foto di coppia è in bianco e nero

Tra le foto della vacanza in Puglia della coppia ne spunta una davvero romantica: un raro ritratto di Giorgia e Damiano in bianco e nero, abbracciati e sorridenti (in realtà lui le mette le mani a coppa sul petto). Canotta nera per lui, top bianco per lei: la foto di coppia di Damiano David e Giorgia Soleri non potrebbe essere più magnetica. Non solo per il messaggio romantico ("Sei il meglio del meglio") ma soprattutto per la spontaneità e la bellezza dei protagonisti. Damiano David è ormai un'icona di stile famoso in tutto il mondo, ma rinuncia ai look da rockstar e ai dettagli bondage che lo caratterizzano per una semplice canottiera, mentre Giorgia Soleri ride illuminata dal look total white e da gioielli dorati.

Giorgia Soleri con il top all'uncinetto

Per le vacanze Giorgia Soleri ha messo da parte gli abiti fucsia – colore che l'ha accompagnata nel tour promozionale del libro La Signorina Nessuno – e i look da diva in total blackper abbracciare la luminosità del bianco, il colore più fresco e chic del guardaroba. Nella foto indossa una minigonna candida con spacco laterale e un crop top all'uncinetto con scollatura all'americana, perfetto per i look casual della bella stagione. La crochet mania, insomma, è qui per restare!