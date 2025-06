video suggerito

Il ritorno social di Belén e Cecilia Rodriguez: le sorelle posano insieme con i boxer coordinati C’è aria di conciliazione tra Belén e Cecilia Rodriguez? Forse sì, visto che di recente hanno postato sui social una foto di coppia: ecco i look scelti per il ritorno sui social fianco a fianco. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da qualche settimana a questa parte si parla spesso dell'insolita distanza tra Belén e Cecilia Rodriguez, soprattutto dopo che, di fronte l'annuncio social della gravidanza di quest'ultima, la sorella maggiore si e limitata a mettere un like al post, senza rilasciare ulteriori commenti. Stando ai gossip più spietati, le due avrebbero litigato a causa di Ignazio Moser ma al momento né l'una, né l'altra ha confermato o smentito la questione (solo Belén nelle ultime ore ha dichiarato "Siamo sorelle, ci ritroviamo sempre"). Che si tratti della verità o di un pettegolezzo, non importa, la cosa certa è che le due stanno facendo vite "separate". Su Instagram, però, sono tornate a posare fianco a fianco in un inedito scatto.

La prima foto di Belén e Cecilia dopo il litigio

Belén e Cecilia Rodriguez si sono ritrovate? Pare proprio di sì, almeno sui social, dove sono comparse fianco a fianco affiatate e sorridenti. Lo scatto che le ritrae insieme è apparso sul profilo ufficiale di Hinnominate, il brand di abbigliamento che hanno creato col fratello Jeremias, e ha fatto sperare i fan in una "pace fatta". L'unico piccolo inconveniente? La foto nasconde un "trucco": è stata realizzata diversi mesi fa per lanciare la collezione estiva del marchio e a dimostrarlo sono i capelli di Belén che all'epoca erano ancora lunghi (li ha tagliati a caschetto lo scorso aprile). Tanto basta, però, per per far sognare i followers: l'immagine delle sorelle insieme anticiperà la riconciliazione?

Belén e Cecilia in Hinnominate

Belén e Cecilia Rodriguez con i look pigiama

Cosa hanno indossato le sorelle Rodriguez per la prima foto insieme dopo molto tempo? Trattandosi di una campagna pubblicitaria, hanno sfoggiato due look complementari della collezione estiva di Hinnominate. Hanno seguito il trend degli "outfit pigiama" e si sono vestite in coordinato con dei completi caratterizzati da pantaloncini a boxer e camicia over crop (portata sbottonata, così da rivelare una canotta bianca). A differenziarle è semplicemente il colore: Cecilia ha scelto il rosa pastello, Belén l'azzurro ma con delle micro righine bianche che hanno dato vita a un effetto gessato. "Più che muse. Queste donne sono l'anima del marchio", è questa la didascalia che ha accompagnato lo scatto e che ha rivelato ancora una volta l'animo glamour delle Rodriguez.

Leggi anche Cecilia Rodriguez in vacanza ad Abu Dhabi: dal bikini al minidress la gravidanza si colora di bianco