Il nuovo cambio look di Belén Rodriguez: ora ha il caschetto con le sfumature dorate

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha ripreso in mano la sua vita dopo il momento difficile vissuto nell’ultimo anno a causa della drastica rottura con Stefano De Martino. Trasferitasi in una nuova casa milanese con i figli, si è lasciata definitivamente il passato alle spalle e, come se non bastasse, ha anche ricominciato a lavorare regolarmente. Oltre a essere ogni settimana in tv con OnlyFun, è anche protagonista di diversi shooting fashion, nei quali sempre più spesso posa in versione “diva sfacciata”. Il dettaglio che contraddistingue questa sua “nuova era”? Il caschetto: ecco il dettaglio che lo ha reso ancora più glamour.

Il caschetto di Belén

Dopo aver compiuto 40 anni lo scorso autunno, Belén Rodriguez ha dato il via a una nuova fase della sua vita e lo ha fatto con un taglio di capelli inedito (che inizialmente in molti pensavano fosse solo una parrucca). Per la prima volta dopo molti anni ha detto addio ai capelli lunghi e fluenti e ci ha “dato un taglio”, puntando tutto su un caschetto al mento portato dritto e liscio. Certo, continua a non disdegnare le acconciature raccolte, ma è chiaro che questa pettinatura corta e sbarazzina le piace non poco. Nelle ultime ore ha poi deciso di aggiungere un piccolo tocco di novità facendo visita al parrucchiere di fiducia.

Il nuovo look di Belén

Belén Rodriguez con le sfumature oro per la primavera

Sebbene Belén non si sia mostrata tra le “grinfie” del parrucchiere di fiducia, ha rivelato lo stesso la rivoluzione hair che ha messo in atto. Lo ha fatto attraverso un selfie, nel quale si è mostrata in primissimo piano con indosso un cardigan di filo bianco, un make-up appena accennato e i capelli perfettamente in piega lisci e con la fila centrale. Il dettaglio che non è passato inosservato? Rispetto a qualche giorno fa ha aggiunto delle sfumature dorate sulle lunghezze, lasciando però le radici scure come impone il trend del momento. In quanti prenderanno ispirazione da lei per le prossime settimane primaverili?