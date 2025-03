video suggerito

Belén Rodriguez ci dà un taglio, il caschetto diventa ancora più corto (e lo porta extra liscio) Quale migliore occasione dei giorni che precedono l’arrivo della primavera per cambiare look? È proprio quanto fatto da Belén Rodriguez, che sui social ha rivelato di averci “dato un taglio”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha ripreso in mano la sua vita dopo il momento difficile affrontato nell'ultimo anno. Caduta in depressione dopo la rottura con Stefano De Martino, ha preferito allontanarsi a lungo dai riflettori per prendersi cura di sé. Ora, complice anche il fatto che ha cambiato casa, lasciandosi materialmente ogni ricordo alle spalle, è tornata a sorridere e a lavorare (attualmente è alle prese sia con una nuova esperienza sul palco di OnlyFun che con la promozione dei suoi brand Soy Rebeya e Mar De Margaritas). Quale migliore occasione dei giorni che precedono la primavera per cambiare look?

Belén dal parrucchiere con Cecilia e mamma Veronica

Nelle ultime ore Belén Rodriguez ha fatto visita alla sua parrucchiera di fiducia, Simona Ghezzi dei saloni Aldo Coppola, e ha chiesto un drastico cambio look in vista della primavera. Ad accompagnarla c'erano anche la sorella Cecilia e la mamma Veronica Cozzani, che però a quanto pare non hanno fatto nessuna rivoluzione hair "estrema". La conduttrice, invece, sembra essere in vena di trasformazioni. Già da qualche settimana sfoggiava un caschetto lungo portato con delle adorabile beach waves ma ora ha deciso di darci un taglio ancora più netto, il risultato? Un'acconciatura fresca e sbarazzina che di sicuro riuscirà a fare tendenza durante la prossima bella stagione.

Belén dal parrucchiere

Il nuovo taglio di capelli di Belén

Poco dopo l'intervento della parrucchiera, Belén ha realizzato dei video selfie allo specchio per rivelare l'acconciatura inedita. Apparsa meravigliosa in jeans e top con le lune di Marine Serre, ha fatto un primo piano sulla chioma tagliata. Ora sfoggia un caschetto che le arriva sotto al mento, anche se sulla parte posteriore è leggermente più lungo. Rivoluzione anche nello styling: la conduttrice ha detto basta alle onde a effetto naturale, preferendo una piega extra liscia portata con la fila centrale che ha messo in evidenza la luminosità dei capelli. In quante prenderanno ispirazione da lei per la primavera?

Il nuovo taglio di capelli