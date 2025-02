Belén Rodriguez e Luna Marì: pomeriggio madre-figlia in salone tra shampoo e messa in piega

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Questo è un periodo denso di impegni lavorativi per Belén Rodriguez, che è tornata in tv prima con Amore alla prova su Real Time e poi con OnlyFun. Il programma in onda su Canale 9 la vede al timone al posto di Elettra Lamborghini, protagonista della precedente edizione. La showgirl si sta dedicando alla carriera e ovviamente alla famiglia: i suoi figli sono la priorità. Ciò che sembra aver accantonato, almeno per il momento, è l'amore. Dopo la fine delle due ultime relazioni, Striscia la Notizia le ha consegnato il Tapiro e lei ha scherzato: "Con gli uomini ho chiuso, divento lesbica". Il suo tempo ora è tutto per Santiago e Luna Marì, nessuna love story all'orizzonte.

Belén Rodriguez in salone con Luna Marì

A Milano influencer e celebrities sono alle prese con le sfilate della Settimana della Moda, appuntamento imperdibile per i fashion addicted. C'erano proprio tutti: Chiara Ferragni (tornata dopo un anno di stop), Valentina Ferragni, Tony Effe (con l'immancabile collana saremese della discordia), Elodie (diva con gli occhiali-mosca). Presente anche Cecilia Rodriguez, che stavolta ha partecipato assieme al marito Ignazio Moser.

La Settimana della Moda di sua sorella Belén Rodriguez, invece, sta scorrendo in modo molto diverso. La showgirl ha condiviso una serie di scatti con protagonisti i suoi figli. "La mia Fashion Week" ha scritto ironica. Ha dedicato il pomeriggio alla piccola Luna Marì, la figlia nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.

Insieme si sono recate nel salone di fiducia della conduttrice ed entrambe si sono fatte coccolare un po' dal personale, tra uno shampoo e una messa in piega. Simona Ghezzi, Hairstylist di Aldo Coppola Milano, si è presa cura di loro e la bimba si è divertita a fare "la grande" assieme alla mamma.