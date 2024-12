Belén Rodriguez senza trucco: a scattarle la foto al naturale è la piccola Luna Marì

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez si sta godendo gli ultimi giorni di relax prima del ritorno in tv, approfittando del tempo libero per godersi la nuova casa milanese in cui ha traslocato da pochi mesi. Complice il Natale alle porte, passa molto tempo con i figli ma preferisce evitare di postare ogni momento intimo con loro sui social, così da tenerli a distanza dal patinato mondo dello spettacolo. Nelle ultime ore, però, ha fatto una piccola eccezione e il motivo molto semplice: la piccola Luna Marì si è improvvisata fotografa e l'ha immortalata in una meravigliosa foto al naturale.

Il look cozy di Belén Rodriguez

L'avevamo lasciata in uno scatto super sensuale mentre faceva il bagno nella vasca di marmo della sua nuova casa, ora ritroviamo Belén in una versione decisamente più cozy. Nella foto postata sui social appare stesa sul divano con indosso un maxi pull di lana grigio, i capelli lisci ma leggermente spettinati e la mano (con una impeccabile manicure nude) sulla guancia, il dettaglio che non può passare inosservato? Ha il viso al naturale, con le lentiggini sulle guance in evidenza e gli occhi profondi in primo piano. Nonostante l'assenza di eye-liner e blush, riesce sempre a incantare tutti con la sua bellezza.

Luna Marì si improvvisa fotografa

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, Belén Rodriguez non ha condiviso la foto acqua e sapone solo per seguire il trend dei no make-up selfie, ha voluto rendere omaggio all'innato talento artistico della figlia Luna Marì. Come specificato nella didascalia del post, dove ha scritto "Pic by Luna", a immortalarla al naturale è stata proprio la bambina, che si è improvvisata fotografa durante una comune serata casalinga. La piccola è riuscita a catturare tutta la dolcezza della mamma, dando prova di nascondere una incredibile dote. Da grande inseguirà questa passione?

