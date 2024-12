Belén Rodriguez mostra il bagno della nuova casa: è tutto in marmo con la vasca nera

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez si è trasferita da qualche mese in una nuova casa nel centro di Milano e giorno dopo giorno ne rivela dettagli inediti. All'inizio del 2024 aveva annunciato di aver acquistato un nuovo appartamento con maxi terrazzo nei pressi della vecchia abitazione, lasciando intendere di volersi occupare in prima persona della scelta dell'arredamento. Certo, si è affidata all'architetto Sarah Balivo affinché tutto fosse impeccabile, ma quest'ultima ha adeguato l'interior design dell'immobile alle richieste della cliente. Dopo il salotto con il maxi divano uguale a quello di Fedez e la cameretta total pink di Luna Marì, ora la conduttrice ha mostrato il bagno.

Belén Rodriguez, le foto mentre fa il bagno nuda

Dopo un lungo periodo di pausa dai riflettori, Belén Rodriguez sembra essere pronta per tornare in tv. Nell'attesa che arrivi il giorno del gran debutto su Real Time, però, continua a godersi il meritato relax e non può fare a meno di documentare tutto sui social. Proprio nelle ultime ore si è lasciata immortalare completamente nuda mentre fa il bagno al motto di "Mi piace così". Capelli bagnati, niente trucco sul viso e pose a effetto "vedo non vedo": la conduttrice non ha solo regalato ai fan dei scatti all'insegna della sensualità, ha anche rivelato l'arredamento del bagno, la camera della nuova casa in cui ama rilassarsi a fine giornata.

Belén Rodriguez nel bagno della nuova casa

Come è arredato il bagno di Belén Rodriguez

Come è arredato il bagno di Belén Rodriguez? Stando alle foto che ha condiviso di recente sui social, è un mix di stile minimal e dettagli sofisticati. È completamente in marmo ma in colori a contrasto: le pareti sono bianche con venature nere, mentre la vasca è total black con venature bianche (marmo Napoleon black). L'unico accessorio che si è concessa in quest'angolo della casa è un diffusore di essenze, per il resto ha lasciato trionfare la semplicità. A chi si è affidata per creare un ambiente tanto elegante e rilassante? A Margraf, azienda leader nella lavorazione dei marmi, che probabilmente ha personalizzato appositamente per lei i diversi pezzi.