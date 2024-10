Come è fatta la cucina di Belén Rodriguez nella nuova casa, arredata in stile mix&match

video suggerito

Giusy Dente

Belén Rodriguez nella nuova cucina

La nuova vita di Belén Rodriguez passa anche per il trasferimento in una nuova casa. Per la showgirl tante cose sono cambiate ultimamente, dal punto sentimentale e professionale, anche per questo è stata lontana dai social per un lungo periodo, proprio per riprendersi e ritrovare il proprio equilibrio. Ora ha accanto un nuovo compagno, Angelo Galvano e dopo lo stop dalla tv è pronta a tornare con ben tre nuovi programmi, in onda su Nove e Real Time. Ora è nella famiglia di Discovery, dopo l'addio a Mediaset. Qualche mese fa ha comprato casa a Milano, lasciandosi così definitivamente alle spalle la vecchia vita; il trasferimento definitivo sembra vicino, visto che i lavori sono ultimati, come sta testimoniando sui social in questi giorni.

Com'è fatta la nuova casa di Belén Rodriguez

La nuova casa di Belén è un attico a Milano, circondato da un enorme terrazzo, con maxi veranda in vetro. Sua sorella Cecilia è stata una delle prime a vedere l'immobile, prima di cominciare i lavori di rimodernamento e personalizzazione degli ambienti. Questa ristrutturazione è stata portata a termine e poco alla volta, la showgirl sta mostrando sui social a fan e follower il risultato finale.

La cucina di Belén

Uno dei primi spazi che ha fatto vedere è l'ampia zona living con pareti bianche, parquet di legno, faretti per illuminare la stanza: il divano è lo stesso acquistato da Fedez per il nuovo appartamento dove si è trasferito da solo mesi fa. Spicca una lampada traforata di design firmata da Ferruccio Laviani per Kartell da oltre 1000 euro. Per quanto riguarda la camera da letto, invece, il pezzo forte è la parete dietro la spalliera del letto: niente carta da parati, bensì delle piastrelle a effetto "squame di pesce".

La vetrinetta

I dettagli nella cucina della showgirl

Belén Rodriguez si è divertita a scegliere ogni dettaglio della sua nuova abitazione, cercando di personalizzarla il più possibile. Ha chiesto all'architetto e designer Sarah Balivo di progettare la cucina dei suoi sogni, che ha mostrato entusiasta a fan e follower, ora che è ormai ultimata. "Ho voluto ricreare il giusto mix&match di materiali, stili e colori in modo che potesse rispecchiarsi nell'utilizzo della quotidianità" ha spiegato Sarah Balivo.

I dettagli della cucina

Infatti all'anta millerighe con finitura noce è accostata l'anta in laccato bianco opaco; immancabile un tocco di nero per rendere tutto glamour e moderno, con la preziosa vetrinetta specchiata che nasconde all'interno i suoi tesori, poi tavolino tondo e sedie illuminati da un lampadario con luce fredda, a cui si aggiungono dei faretti su binario.