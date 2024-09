video suggerito

Belén Rodriguez avrà due programmi su Nove e Real Time, torna dopo un lungo stop: “Tanta emozione” La conduttrice passa al gruppo Warner Bros e Discovery dopo mesi di lontananza dalla Tv. Condurrà due programmi, uno show comico e un dating: “Faccio parte anche io della famiglia Discovery”. Nel 2023 finiva l’ultima esperienza in Tv a Mediaset. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Tra le novità della nuova stagione delle reti del gruppo Warner Bros Discovery c'è senza dubbio l'arrivo di Belén Rodriguez. La showgirl argentina, dopo un periodo di pausa di più di un anno dalla Tv, torna sul piccolo schermo con due programmi differenti, uno sul Nove e l'altro su Real Time. Una sfida importante per la conduttrice, che dopo anni in Mediaset nei quali ha faticato a trovare un programma che le si cucisse addosso, prova questa nuova strada nel tentativo di intercettare l'onda di Nove, rete sulla quale quest'anno sono puntate le attenzioni del pubblico, proprio in relazione agli arrivi della conduttrice e di Amadeus, che lascia la Rai.

I programmi che condurrà Belén Rodriguez nella prossima stagione

Due i programmi che Warner Bros Discovery affiderà a Belén Rodriguez due programmi. Il primo è già un classico di Real Time, ovvero "Amore alla prova – La crisi del settimo anno" che torna per la seconda stagione. Un progetto attraverso il quale il gruppo coinvolge la conduttrice nel tema delle crisi relazionali e matrimoniali, con tanto di esperti. Un programma che mette alla prova quattro coppie in difficoltà, ogni coniuge avrà la possibilità di vivere per 14 giorni con un altro partner per mettersi alla prova.

Only Fun sul Nove, lo show comico con Belén e i Panpers

Oltre ad "Amore alla prova", per Belén Rodriguez un altro progetto in arrivo nel 2025, stavolta su Nove. Si tratta di "Only fun – Comico show", che la conduttrice argentina presenterà insieme al duo comico PanPers. Si tratta della quarta edizione di uno show comico prodotto da Colorado Films che negli anni scorsi ha debuttato su Italia 1 e che oggi passa al Nove.

Le parole di Belén Rodriguez in conferenza stampa

Belén non è intervenuta fisicamente alla conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Warner Bros Discovery, ma è stato mostrato un suo filmato in cui ha commentato il suo arrivo così: "Faccio parte anche io della famiglia Discovery, l'emozione è tanta. Ci divertiremo e ci emozioneremo perché le storie di queste coppie sono anche le nostre".