Belen Rodriguez: “Il mio corpo sta cambiando, ma non mi sento vecchia. De Martino? Dobbiamo essere civili”

A cura di Gaia Martino

Prossima a compiere 40 anni, Belen Rodriguez ha raccontato il nuovo capitolo della sua vita che sta per aprirsi in Discovery. La showgirl argentina dopo aver lasciato Mediaset un anno fa, torna in tv con due programmi, Amore alla prova. La crisi del settimo anno che andrà in onda su Real Time e Only Fun per il NOVE. Sogna di avere il fisico dei 30 anni, ma oggi ha acquisito sicurezza: "Sono più sicura adesso", le parole.

Le parole di Belen Rodriguez

"Non mi sento vecchia, ho acquisito consapevolezza, sono più sicura adesso". Così Belen Rodriguez ha commentato l'imminente compleanno in arrivo il 20 settembre. Compirà 40 anni e nonostante le dispiaccia "vedere il corpo che cambia", non si lamenta: "La genetica mi aiuta". Acquisita maggiore sicurezza con il suo corpo, pochi giorni fa per il suo pubblico di Instagram ha sfilato in una grande sala da pranzo in intimo: "Sono una grande provocatrice anche con una dose di premeditazione" ha commentato prima di smentire il suo eventuale intento di dare un segnale di lotta al patriarcato. "A me piace provocare, mi piace mostrarmi. Sono egocentrica, mi piace giocare con la sensualità", le parole.

A fine novembre tornerà in tv con Amore alla prova. La crisi del settimo anno, e lei un traguardo così lungo con un uomo lo ha raggiunto soltanto con Stefano De Martino, suo ex marito.

Il rapporto con Stefano De Martino

Seppur con qualche interruzione, con Stefano De Martino "il settimo anno lo abbiamo superato" ha dichiarato Belen Rodriguez. Al Corriere ha spiegato che oggi i rapporti con l'ex marito sono "buoni" soprattutto per l'amore del figlio Santiago: "Non si può non essere civili". Sulle relazioni passate, la showgirl ha raccontato che oggi "è complicato stare insieme". "Sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini", le parole. Oggi sarebbe felicemente fidanzata con l'imprenditore Angelo Galvano, ma alla domanda del giornalista Renato Franco sulla vita privata, la showgirl argentina ha preferito non esporsi.