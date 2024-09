video suggerito

La conferenza stampa di Nove in diretta, da Amadeus a Belén Rodriguez tutte le novità della stagione La conferenza stampa di presentazione dei palinsesti del Nove in diretta si svolge presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano alle ore 10.30. Da Amadeus a Belen Rodriguez, ecco tutte le novità.

A cura di Andrea Parrella

È tutto pronto per la prima conferenza stampa di Amadeus dopo il suo passaggio dalla Rai al Nove. Dalle ore 10.30, l'evento parte con il conduttore pronto a raccontare della sua avventura, a partire dal prossimo 22 settembre, quando nella stessa sera il Nove trasmetterà la prima puntata di Chissà chi è, il format dell'access prime time affidato ad Amadeus ispirato a I Soliti Ignoti, ma anche il primo appuntamento con Suzuki Music Party, in onda in prima serata.

La conferenza stampa di Nove con Amadeus

Warner Bros Discovery ha scelto l’Università Cattolica del Sacro Cuore per il lancio della stagione televisiva 2024-2025. Un'annata per la quale c'è grande attesa, proprio in relazione a quello che sarà l'effetto Amadeus, su cui si concentra l'attenzione del pubblico televisivo e di analisti. Il conduttore sarà presente alla conferenza stampa di lancio, dove descriverà nei dettagli i programmi che condurrà nella serata inaugurale di domenica 22 settembre.

Il ritorno di Che Tempo che fa con Fabio Fazio da ottobre

Pur essendo il tema di punta, non si parlerà esclusivamente di Amadeus. La prossima stagione di Nove sarà infatti determinante per capire la caratura del cosiddetto terzo polo televisivo. Pedina fondamentale sarà, naturalmente, Fabio Fazio, che dopo il grande successo della scorsa stagione di Che Tempo Che Fa, tornerà con il suo storico contenitore a inizio ottobre. Oltre all'impegno con il programma domenicale, sarà curioso capire se il conduttore darà respiro anche alle intenzioni annunciate lo scorso anno, quando aveva parlato di Nove anche come di una terra in cui avrebbe avuto spazio la sperimentazione.

Anche Bélen Rodriguez sbarca sul Nove

Si parlerà inoltre del resto della programmazione, tra conferme e nuovi acquisti. Oltre ad Amadeus, nei mesi scorsi Discovery ha annunciato l'arrivo di Bélen Rodriguez che avrà un ruolo di punta con una serie di progetti, non ancora definiti, sia per Nove che per Real Time.