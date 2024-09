video suggerito

Amadeus sui motivi di uscita dalla Rai: "È mancato il rapporto umano, i soldi non sono tutto" Il conduttore presenta i suoi nuovi show per NOVE e lancia una stoccata alla Rai: "Deluso dal fatto che non c'erano dirigenti all'ultima puntata di Affari Tuoi. La Rai ha fatto di tutto, economicamente, per trattenermi, ma è mancato il rapporto umano".

Amadeus è stato ovviamente il protagonista della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di Warner Bros. Discovery. Dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, il gruppo editoriale ha presentato i suoi programmi e svelato le carte sui progetti del conduttore che sarà il punto centrale dell'intrattenimento su NOVE. Si parte il 22 settembre con Chissà chi è, il format ispirato a I Soliti Ignoti in onda tutti i giorni dalle 20.30, e nello stesso giorno andrà in onda Suzuki Music Party, show musicale di lancio dei singoli di alcuni degli artisti più in vista in Italia. A partire da ottobre, Amadeus condurrà La Corrida, lo storico format che fu di Corrado. Nel corso della conferenza stampa, stoccate alla Rai: "Deluso dal fatto che non c'erano dirigenti all'ultima puntata di Affari Tuoi. La Rai ha fatto di tutto, economicamente, per trattenermi, ma è mancato il rapporto umano". Amadeus ha anche parlato di Stefano De Martino: "Non ho visto un solo minuto, è come guardare che sta facendo la vecchia fidanzata".

Le dichiarazioni di Amadeus

Amadeus ha esordito così in conferenza stampa: "Mi fa piacere essere alla Cattolica di Milano perché è un ruolo dal grande valore culturale ed è pieno di giovani, un target che da sempre mi sta molto a cuore". E ancora: "Appartengo alla generazione che non sapeva come si studiava per diventare conduttore, eri guidato solo dai sogni. La radio è stato il mezzo, la mia palestra quotidiana per l'improvvisazione e per combattere la timidezza".

Sono un irrequieto della televisione, difficile che un programma con me ha superato i quattro o cinque anni, tempo che mi spinge sempre a provare cose nuove. Sono qui a 62 anni proprio per questo.

"La Rai è mancata sul piano umano"

"Alla mia età il rapporto umano viene di pari passo con tutto il resto". Amadeus ha spiegato che la sua uscita dalla Rai non è stata dovuta su un piano politico, ma su un piano umano: "Qualcosa è mancato".

Non posso negare che non c'era nessuno nell'ultima registrazione di Affari Tuoi, non c'era nessun dirigente. E non posso negare che mi sia dispiaciuto, ma più per tutta la squadra che per me. La Rai ha fatto di tutto, economicamente, per trattenermi. Sulla scrivania del mio avvocato c'erano due bozze di contratto, una del Nove e una della Rai, ed erano identiche. C'erano le stesse proposte che io oggi sto presentando a Discovery. Dal punto di vista affettivo, certamente, qualcosa è mancato.

A questo punto, Amadeus racconta di come era riuscito a creare un rapporto con i dirigenti Rai, soprattuto con Carlo Fuortes e Stefano Coletta, che è venuto a mancare nei successivi:

Ci sono delle scelte di vita che sono dettate dal rapporto personale, umano, di sensazione che tu hai. Avevo fatto tutto quello che potevo fare in Rai. Potevo avere un contratto che non avevo mai avuto in precedenza, una durata mai avuta in precedenza, ma per stessa durata e stessi soldi ho preferito andare in un'altra azienda magari partendo dal 3% di share anziché il 28 0 29. Può sembrare una follia, forse lo è, non so, lo deciderà il tempo. Io sono molto felice, perché vado a sensazione e la mia sensazione è che in quel momento alcuni miei punti fermi non li avevo più, erano cambiate delle persone. Ci vuole anche una questione di rapporto umano, che può sembrare una cosa strana nel nostro mondo, ma alla mia età il rapporto umano viene quasi di pari passo con tutto il resto. Il rapporto che io avevo avuto con Fuortes, Coletta, De Santis, cui devo di aver fatto fare il primo Sanremo – quindi non ne faccio una questione politica. Con Fuortes, sono andato da lui dopo il terzo Sanremo convinto di aver finito, ma lui mi disse che non sarei uscito da quella porta senza farne altri due. Ti accorgi che ti vogliono bene, che ti vengono a trovare in studio, fai un pranzo informale, una cena informale, vengono nel tuo camerino per cazzeggiare. Quello fa molto, non solo quanto vuoi. Io qui ho trovato tre persone fantastiche, umanamente. Sarò un romantico ma questa per me è una cosa fondamentale.

"Fiorello fa quello che vuole"

Fiorello è più di mio fratello. Non abbiamo mai parlato, però, di un programma insieme prossimamente. Per tante cose non c'è mai stato bisogno di parlare di "qualcosa". Quando succede, avviene sempre in maniera naturale. Non so se ci sarà l'occasione di un programma insieme nel breve periodo, io mi auguro di sì ma non saprei dirvi dove e come. Fiorello si prenderà un periodo di riposo, sul divano come dice lui, poi vedremo che sarà.

Le novità sul Suzuki Music Party

Il Suzuki Music Party, prodotto da Banijay Italia, si terrà presso l'Allianz Cloud di Milano. Amadeus sarà affiancato da Ilenia Pastorelli ed è stato annunciato un supercast di artisti con una interessante struttura: Suzuki Music Party lancerà per la prima volta i singoli che ascolteremo poi in radio e in streaming.

Abbiamo pensato di partire di domenica perché è il giorno di Fabio Fazio e mi piaceva tenergli il posto caldo. Ho due grandi amori, i quiz (e i game) e la musica, ho pensato di fare una serata difficilissima perché nessun programma, tranne Sanremo, consente a grandi cantanti di presentare gli inediti. Prima di tutto per dare il mio contributo alla musica con una proposta molto attuale, derivata dalla mia curiosità per cantanti come Lazza, Tananai, Emma, Baby Gang o Fiorella Mannoia. Abbiamo dovuto chiudere a 15 brani ma ne avevamo tanti ancora che avrebbero partecipato, sarà una festa della musica, non ho nessun altro pensiero. Hanno scritto che sarà ‘il piccolo Sanremo di Amadeus' ma non è vero, sarà solo una grande show, altrimenti avrei organizzato una gara con una classifica, cosa che non è accaduta.

Amadeus ha spiegato come si svolgerà la serata e che alle canzoni ci sarà anche un elemento di interviste, buono per essere rilanciato in podcast:

C'è un palco bellissimo e gli artisti entreranno in scena su un loro successo, una sorta di jingle-sigla con una loro canzone di successo, poi si farà una piccola chiacchierata su una postazione radiofonica in stile podcast. Il cantante può spiegare perché quella canzone è stata scelta come singolo dell'autunno. Dopo questa chiacchierata, il cantante si esibisce con il nuovo singolo.

La scaletta del Suzuki Music Party

Ecco la scaletta completa del Suzuki Music Party che andrà in onda domenica 22 settembre sul Nove:

Tananai

Anna

Ornella Vanoni

Achille Lauro

Emma

Baby Gang

Lazza

Fiorella Mannoia

Emis Killa feat. Massimo Pericolo e Merk & Kremont

Paola e Chiara feat. BigMama

Simba La Rue

Clara

Tredicipietro feat. Francesca Michielin, Mecna e Fudasca

La Rappresentante di Lista

Benji & Fede