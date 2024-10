video suggerito

Amadeus sugli ascolti di Chissà chi è: "Non sono sorpreso. Mi dispiace che mi attacchino violentemente" Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Amadeus ha parlato degli ascolti registrati da Chissà chi è e del suo addio alla Rai. "Chi mi attacca violentemente non capisce che certe scelte sono personali", le parole prima di annunciare la data di partenza de La Corrida sul NOVE.

A cura di Gaia Martino

Amadeus è stato uno degli ospiti della prima puntata di Che tempo che fa, tornato in onda dopo lo stop estivo. Il celebre conduttore dopo l'addio alla Rai si è immerso in un nuovo progetto con Discovery, sul canale NOVE. Oggi conduce Chissà chi è, l'ex Soliti ignoti, ma gli ascolti non lo hanno ancora premiato: "Sono consapevole", il commento dell'ex direttore artistico di Sanremo che, ospite di Fabio Fazio, ha annunciato, inoltre, la data di partenza de La corrida, storico format che fu di Corrado.

Gli ascolti di Chissà chi è e l'addio alla Rai

"La mia è una consapevolezza. Noi facciamo televisione, gli ascolti sono importanti". Così comincia il lungo commento di Amadeus alla domanda riguardante gli ascolti, per ora deludenti, di Chissà chi è. "Quando tu inizi sapevo che sarebbe andata così. Sono in onda da 14 giorni, ho un contratto per 4 anni. Mancano un centinaio di puntate. È un nuovo viaggio, su una rete nuova. Quindi è giusto dare il tempo ad una trasmissione di convincere le persone che sono qua. Bisogna far abituare le persone, non le convinci in due settimane. Io non sono sorpreso. L'ho detto in conferenza: spero di ripartire dal 3. È la verità, non per fare il modesto, ma perché fondamentalmente è così", ha continuato.

A Fabio Fazio e al pubblico del NOVE, il conduttore ha ribadito il motivo per il quale ha deciso di lasciare la Rai.

L'aspetto che mi dispiace di più riguarda la gente che mi sta attaccando violentemente su alcuni giornali. Anche se sono abituato, non capisce che certe scelte sono personali. Io ho 62 anni, ho fatto cose belle, arrivi a un punto in cui hai voglia di sperimentare, fare cose nuove. Io sono un irrequieto, tu sei più tranquillo (rivolgendosi a Fazio, ndr).

Alla domanda sui riti che mette in pratica prima di andare in onda, ha risposto: "Non ho un rito particolare, però vesto di blu. Non amo vestire di altri colori. Sono nato a settembre, che è NOVE, è un numero che mi piace. Mi trovo molto bene. Ringrazio tutto il gruppo che mi ha accolto con grande affetto".

"La Corrida sul NOVE inizierà il 4 novembre"

Amadeus durante la sua intervista ha inoltre annunciato la data di partenza ufficiale de La Corrida. Il programma che fu di Corrado "va in onda lunedì sera, 4 novembre, con la prima puntata. Finirà lunedì sera, 23 dicembre, quasi alla vigilia di Natale". Il conduttore ha poi commentato: "È La Corrida di Corrado che ho voluto portarla a quel periodo. Sto vedendo le esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio. Ci sono professionisti che per 5 minuti danno sfogo al proprio divertimento, al proprio sogno".