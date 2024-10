video suggerito

Cambio di programmazione per La Corrida: quando andrà in onda la prima puntata del programma di Amadeus sul Nove La messa in onda del programma di Amadeus è stata anticipata. La Corrida andrà in onda sul Nove per otto puntate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cambio di programmazione per La Corrida, programma condotto da Amadeus sul Nove. Il conduttore, ospite del programma Che tempo che fa, aveva annunciato che la trasmissione avrebbe avuto inizio lunedì 4 novembre. La data era poi stata ribadita nel corso di un'intervista rilasciata a Rtl 102.5. A quanto pare, però, l'esordio della nuova edizione de La Corrida è stato anticipato.

Quando andrà in onda La Corrida di Amadeus

Secondo quanto riporta DavideMaggio.it, la nuova edizione de La Corrida condotta da Amadeus ha subito un cambio di programmazione. Non andrà in onda da lunedì 4 novembre ma da mercoledì 30 ottobre. Il programma dovrebbe protrarsi per otto puntate: il 30 ottobre, il 6, 13, 20 e 27 novembre, il 4, l'11 e il 18 dicembre.

Amadeus condurrà La Corrida sul Nove

Intervistato da Rtl 102.5, il conduttore Amadeus ha confidato perché ci teneva tanto a riportare sul piccolo schermo questo programma che con Corrado ha fatto la storia della televisione italiana:

I concorrenti sono consapevoli che il pubblico, unico giudice, può massacrarli. Ci saranno 400 persone nel pubblico. Avremo cantanti, ballerini, comici. Era già qualche anno che volevo farlo e desideravo creare un programma che appartenesse alla storia della televisione. Il bello è che i concorrenti sono consapevoli delle loro performance, ma pensano di poter piacere. La bravura che aveva Corrado era che non ridicolizzava mai le persone, perché si mettono in gioco e vanno sostenute. Quindi, se una persona è stonata e vuole cantare, benissimo; la colpa sarà del maestro De Amicis che non l'ha saputa accompagnare. Si sono iscritte tante persone, quindi potremmo fare altre puntate. Gli italiani hanno voglia di sorridere e mettersi in gioco. Le categorie che vanno di più sono ballo e canto, ma ci sono anche tante barzellette.