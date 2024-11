Amadeus dal 6 novembre con La Corrida, primo giudice speciale Nino Frassica

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Partirà mercoledì 6 novembre la nuova avventura di Amadeus in prima serata sul NOVE con La Corrida, lo storico programma della tv italiana ideato negli anni Cinquanta Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni. Con il format dei dilettanti allo sbaraglio Amadeus proverà ad aprire un nuovo spazio in prima serata sulla rete che lo ha accolto dopo il suo addio alla Rai, accompagnato da un’orchestra di 30 elementi capitanati dal Maestro Leonardo De Amicis.

Il meccanismo del programma non cambierà rispetto al passato, con concorrenti che proporranno le loro esibizioni in un contesto ironico e di divertimento, dove sarà il pubblico ad avere una funzione primaria tra applausi, campanacci e pentole per quantificare il gradimento dell'esibizione stessa non appena il semaforo diventerà verde. Il vincitore finale porterà a casa la vittoria morale del "più acclamato".

Un giudice speciale per puntata

Unico elemento di novità sarà la presenza di un giudice famoso per ogni puntata e la prima vedrà Nino Frassica impegnato in questo compito che sarà fondamentale ai fini del meccanismo, visto che spetterà al giudice il ripescaggio di un concorrente che avrà automatico accesso alla finale.

Amadeus quinto conduttore de La Corrida

Amadeus sarà il quinto conduttore della storia a presentare lo storico programma che Corrado Mantoni ideò assieme a suo fratello e a Luciano Rispoli. La prima era si riferiva allo stesso Corrado, che ha presentato tra radio e Tv il programma dal 1968 al 1997. Negli anni successivi sulle reti Mediaset è toccato prima a Gerry Scotti rispolverare lo storico titolo, presentando il programma dal 2002 al 2009. Il programma è poi passato nelle mani di Flavio Insinna nella stagione 2011, per poi passare a Carlo Conti nel 2018 fino al 2020. Ora con il passaggio sul NOVE Amadeus prova la strada della tradizione, con uno show prodotto da Banijay e Corìma produzioni creata da Marina Donato, vedova di Corrado Mantoni, e da Massimiliano Lancellotti.