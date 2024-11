video suggerito

Amadeus conduce La Corrida su Nove, le prime parole in diretta: “Sono sinceramente emozionato” “Sono sinceramente emozionato, è un programma che appartiene alla storia della tv”, ha detto Amadeus in apertura della prima puntata de La Corrida. Il format torna su Nove, a partire da mercoledì 6 novembre, dopo alcuni anni di stop. Il meccanismo è lo stesso del passato: una gara tra i cosiddetti ‘dilettanti allo sbaraglio’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mercoledì 6 novembre, in prima serata su Nove, va in onda la prima puntata de La Corrida. Il format torna dopo diversi anni di stop in una versione rinnovata, con la conduzione affidata per la prima volta ad Amadeus. Il conduttore si è detto "sinceramente emozionato" di riproporre al pubblico la gara dei ‘dilettanti allo sbaraglio" e nel farlo ha citato Corrado, ideatore del format.

Le parole di Amadeus a La Corrida

"Sono sinceramente emozionato lo vedevo da ragazzo, addirittura lo ascoltavo da bambino in radio con i miei nonni", ha detto Amadeus all'inizio della prima puntata de La Corrida, spiegando come il suo rapporto di affetto con lo show duri da anni e lo renda ancora più contento di essere lì. Poi la citazione di Corrado, ideatore e primo conduttore dello show, dal 1968 al 1997: "È un programma che appartiene alla storia della televisione perché colui che l'ha inventato e portato nelle case di milioni di italiani è un personaggio che io ho sempre ammirato e amato, Corrado".

Come funziona la Corrida 2024

Il meccanismo del programma non è cambiato rispetto al passato: alcuni concorrenti, i cosiddetti ‘dilettanti allo sbaraglio' si esibiranno in un loro talento speciale e sarà il pubblico, tra applausi, campanacci e pentole, a valutare la performance. Giudice speciale del popolo, per la prima puntata, è Nino Frassica, con il compito di ripescare un concorrente che poi avrà accesso diretto alla puntata finale. Il vincitore conquisterà il titolo morale del più acclamato. Amadeus è il quarto conduttore del format, che torna sul piccolo schermo dopo diversi anni di stop: prima di lui l'ideatore Corrado per oltre 20 anni, poi Gerry Scotti dal 2002 al 2009, Flavio Insinna nel 2011 e Carlo Conti dal 2018 al 2020, ultimo anno di messa in onda del programma.