video suggerito

“Al Nove non scuciono soldi, alla Rai sì”: la gaffe di un concorrente e la reazione di Amadeus Nella seconda puntata de La Corrida, in onda martedì 13 novembre, uno dei concorrenti si è lasciato andare ad alcune rivelazioni con il conduttore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella seconda puntata de La Corrida, in onda mercoledì 13 novembre, il botta e risposta tra Amadeus e un concorrente ha generato l'ilarità del pubblico, specialmente del giudice Frank Matano. Nel corso della trasmissione, poi, tra i "dilettanti allo sbaraglio" è comparso anche un volto noto, presente nell'edizione del programma condotto da Carlo Conti nel 2019.

Un concorrente de La Corrida ad Amadeus: "Qua soldi non ne scuciono, in un'azienda che conosci bene invece sì"

Nel corso della seconda puntata de La Corrida, Amadeus ha chiesto a un concorrente quale fosse la sua occupazione nella vita. La spontaneità della sua risposta ha suscitato l'ilarità del pubblico, specialmente di quella di Frank Matano, giudice della trasmissione. "Alessandro, cosa fai nella vita?" si è informato Amadeus. "Il claquer, è chi si occupa del pubblico" ha risposto il concorrente, aggiungendo di lavorare in tv ma non nei programmi di Discovery. "Non da noi? E dove allora?" ha insistito il conduttore. Alessandro ha quindi ammesso che la rete che ospita La Corrida "non è un terreno fertile": "Qui soldi non ne scuciono". Il padrone di casa, allora, ha domandato quale fosse l'emittente più generosa: "È un'azienda che conosci, che conosci molto bene. Ci hai lavorato per anni. Loro sono i migliori, top". Il conduttore è scoppiato a ridere, ammettendo di non averlo mai incrociato. "Nei tuoi programmi non ci sono mai stata" ha concluso Alessandro.

Il ritorno a La Corrida di una concorrente dell'edizione condotta da Carlo Conti

Nella seconda puntata de La Corrida è tornata Maria Luisa Carmela Pappalardo, una concorrente che aveva partecipato all'edizione del programma condotta da Carlo Conti (a cui sia lei che Amadeus hanno mandato i propri saluti). Non l'ha ammesso immediatamente ma, dopo qualche esitazione, ha raccontato: "Nel 2019 ho aderito a La Corrida, nel 2017 a X Factor e nel 2020 a Strafactor!".