Alla Corrida di Amadeus un cane canta Roar: arriva la reazione di Katy Perry e il video diventa virale Il cane canterino de La Corrida ha conquistato il cuore di Katy Perry. La reazione della cantante dopo aver visto la performance del simpatico amico a quattro zampe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La nuova edizione del programma La Corrida, condotto da Amadeus sul Nove, gode già di un suo pubblico di affezionati. Intanto, tra i concorrenti che si sono esibiti ce n'è uno che ha catturato il cuore di una star internazionale. Stiamo parlando del cane husky che in studio, in coppia con una concorrente, ha "intonato" la canzone "Roar". L'esibizione ha spopolato e, inaspettatamente, è arrivata la reazione di Katy Perry.

Il cane canta Roar, la reazione di Katy Perry

Tra i concorrenti che hanno sfilato davanti ad Amadeus nello studio de La Corrida anche un incantevole cane husky che, in coppia con una concorrente, ha cantato la canzone Roar di Katy Perry. Il conduttore ha osservato l'esibizione sinceramente interessato e divertito. Il video, l'11 novembre, è stato pubblicato sui canali ufficiali della trasmissione ed è stata taggata anche l'artista che ha portato al successo quel brano. Katy Perry ha visto l'esibizione e ha replicato con un secco: "Ok, slay". "Slay" in inglese significa uccidere, ma l'espressione slang a cui è ricorsa l'artista si usa per complimentarsi quando qualcuno fa una performance spettacolare. Dunque, Katy Perry è rimasta positivamente colpita da quanto visto. Dopo il suo commento, il video è diventato virale.

Perché Amadeus ha deciso di riportare in tv La Corrida

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Amadeus ha spiegato perché ha voluto riportare in tv il programma La Corrida ideato da Corrado:

Tempo fa ho conosciuto Marina Donato, la moglie di Corrado, l’inventore de La Corrida. Le ho detto: “Chissà che un giorno non si possa fare su Rai1”. Erano i tempi del mio primo Sanremo. Quando sono passato a Discovery, Marina mi ha detto: “Hai sempre intenzione di farla?”. Ho risposto subito di sì. È una scelta che ho fatto con il cuore.