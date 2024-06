video suggerito

Amadeus pigliatutto, altro format storico tra le ipotesi per la prima serata sul Nove Da settembre Amadeus sarà il volto del Nove, non solo nell’access prime time con I Soliti Ignoti, ma anche con un pacchetto di prime serate. Dopo l’ipotesi X Factor, arriva quella di un altro titolo storico: La Corrida. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

135 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amadeus non è più un volto della Rai. Da settembre, come noto, il conduttore che è stato gallina dalle uova d'oro del servizio pubblico negli ultimi anni, sarà al servizio di Warner Bros Discovery, con un ruolo sul Nove che lo vedrà impegnato sia nell'access prime time che in prima serata.

Se per lo spazio equivalente ad Affari Tuori Amadeus rispolvererà I Soliti Ignoti, che ha condotto fino a due stagioni fa su Rai1, meno chiari sono i programmi per la prima serata. Per Amadeus quella della rete Discovery è una prateria dove poter mettere in pratica tutte le sue suggestioni, ma è molto probabile che quello proposto finirà per essere un titolo già noto e riconoscibile, riproposto in una versione rivisitata. Tra quelli che circolano nelle ultime ore c'è La Corrida, format storico targato Corrado, nato più di 30 anni fa a Canale 5 e poi condotto prima da Gerry Scotti, sempre a Mediaset, per poi passare nelle mani di Flavio Insinna prima e di Carlo Conti poi.

Adesso toccherebbe appunto ad Amadeus e, stando a quanto riporta Davidemaggio.it, la casa di produzione Banijay, in buona sostanza sponsor del passaggio di Amadeus al Nove che sarà già impegnata nella realizzazione de I Soliti Ignoti, sarebbe già al lavoro per mettere a disposizione di Amadeus la squadra necessaria per la proposizione di un titolo rassicurante, che consenta ad Amadeus di traghettare il pubblico generalista sul nono canale del telecomando.

Amadeus e X Factor, l'ipotesi talent per il conduttore

Quella de La Corrida è però solo un'ipotesi, oltre a quelle che già circolano da alcune settimane. Tra queste anche la possibilità che Amadeus possa essere il conduttore di X Factor dal 2025, dopo l'ultima edizione del prossimo autunno su Sky. Ipotesi, quest'ultima, che vedrebbe Fremantle impegnata a riproporre lo storico talent in una chiave squisitamente generalista. le due possibilità, in realtà, non si escludono a vicenda, dato che ad Amadeus il Nove affiderà un ruolo importante di rappresentanza. Dovrà essere lui a contribuire in modo definitivo al travaso del grande pubblico su una rete ancora laterale nel panorama televisivo italiano.