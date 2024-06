video suggerito

“Così ho convinto Amadeus a passare al Nove”: il racconto di Laura Carofoli di Discovery Cosa ha spinto Amadeus ad accettare la proposta di Discovery, passando sul Nove, lo racconta la responsabile dei contenuti Laura Carofoli, dando anche qualche informazione sui nuovi programmi della rete, a partire da Identity e la Corrida. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prossima stagione televisiva vedrà molteplici cambiamenti, soprattutto nei palinsesti delle vari emittenti, prima tra tutte il Nove, che già da ottobre vedrà in pole position Amadeus. A raccontare di come sia avvenuto il passaggio del conduttore, ormai volto centrale della Rai a Discovery, lo racconta Laura Carofoli, responsabile dei contenuti per Italia e Spagna di Warner Bros, dando anche delle novità sui programmi che vedranno protagonista l'ex conduttore del Festival di Sanremo.

Cosa ha spinto Amadeus ad accettare la proposta di Discovery

In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Carofoli ha raccontato come sia nata l'idea di chiamare Amadeus e traghettarlo sul Nove: "Ho deciso di contattarlo dopo l’ultimo Festival di Sanremo. Il nostro amministratore delegato Alessandro Araimo e io abbiamo fatto un racconto convincente, con una prospettiva di almeno quattro anni", ha spiegato la manager. Dopodiché ha dichiarato di aver parlato in questi termini con il conduttore:

Ti garantiamo di essere libero e di poter inventare i progetti che vorrai e realizzarli. Gli abbiamo anche spiegato che siamo duttili e che se cambieranno le tendenze siamo pronti a lavorare anche sullo streaming oltre che sui canali in chiaro. Lui ha accettato e noi siamo felici di partire con una nuova avventura su una Rete come il Nove, dinamica, classica ma al tempo stesso allegra, dove Amadeus può portare le sue idee. Lui è carico di entusiasmo, è un ragazzino di 61 anni

La stagione di Amadeus sul Nove

L'inizio della nuova stagione televisiva sul Nove sarà all'insegna della tradizione. I programmi da cui partirà Amadeus sono Identity, ovvero il format originale de I Soliti Ignoti e poi la Corrida. A questo proposito Carofoli ha affermato che, però, l'intenzione è anche quella di portare novità con trasmissioni diverse:

Amadeus porta sempre delle novità nei format che prende in mano. E poi il suo arrivo è una rivoluzione, ma dobbiamo proporre programmi che la gente conosce. La nostra rete deve avere delle basi rassicuranti senza perdere il suo DNA allego e sincero […] Prima partiamo con la sicurezza di programmi ben strutturati, nel frattempo penseremo qualcosa di nuovo: per esempio sarebbe un peccato non approfittare della grande conoscenza e sensibilità di Amadeus per la musica. Il nuovo programma sarà appunto dedicato alla musica.