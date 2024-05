video suggerito

"I Soliti Ignoti con Amadeus al Nove": cosa succede attorno al programma e cosa sta facendo la Rai I Soliti Ignoti potrebbe passare sul Nove insieme ad Amadeus? È un'ipotesi che sembrerebbe più che valida, dal momento che la Rai ha fatto scadere il termine di rinnovo del programma e adesso Banijay, la casa di produzione del game show, sarebbe in trattativa con Discovery.

A cura di Ilaria Costabile

Con l'addio di Amadeus alla Rai, non mancano in queste settimane indiscrezioni sulla possibilità che anche alcuni format condotti dal noto volto tv possano traslocare insieme a lui. Ebbene, stando a quanto riportato sul Foglio, da Viale Mazzini avrebbero fatto scadere l'opzione di rinnovo de I Soli Ignoti, ragion per cui la casa di produzione, Banijay, avrebbe già avviato i contatti con Discovery, ed è molto probabile che abbia la meglio, sebbene la Rai sembrerebbe interessata a riappropriarsi del programma.

La trattativa tra Banijay e il Nove per I Soliti Ignoti

Questione di scadenze, quindi, a determinare la permanenza di una delle trasmissioni da sempre in Rai, su un nuovo canale: il Nove. La stessa trafila avvenuta per Che Tempo che Fa, di Fabio Fazio, che in questa nuova avventura televisiva ha portato con sé anche il programma che ha condotto per vent'anni sulla tv pubblica. Stando a quanto riportato sul Foglio, da Viale Mazzini avrebbero già smentito la faccenda con un sonoro "Non accadrà mai", sostenendo che i Soliti Ignoti resti dominio della Rai, invece, sembrerebbe che le trattative tra Nove e Banijay siano già in atto e non è escluso che Discovery possa anche vincerle senza troppo sforzo. Un programma come quello condotto prima da Fabrizio Frizzi, poi da Amadeus, è una delle punte di diamante della Rai, che costa all'azienda diversi milioni di euro. Ci si chiede, quindi, come sia possibile che ci si possa dimenticare di rinnovare un prodotto così importante nel palinsesto. L'ipotesi che la dirigenza possa essersi adagiata alla mancanza di una concorrenza reale, andrebbe per la maggiore.

I nuovi volti di Rai1

Insomma, la Rai si sarebbe fatta trovare impreparata e, quindi, l'addio ai Soliti Ignoti potrebbe essere cosa ormai da accertare nel breve periodo. Bisogna considerare che, intanto, su Rai1 è assodato che al posto di Amadeus, a rilevare il ruolo di conduttore Affari Tuoi, sarà Stefano De Martino, nome di punta della tv che negli anni ha dimostrato di essere più che adeguato e brillante nel ruolo di presentatore. Non è detto che ai piani alti della Rai non possano proporre anche qualcuno che convinca Banijay a lasciare il game show sulle identità sconosciute nel bacino della tv di Stato, ma sarebbe un'ipotesi ancora da sondare.