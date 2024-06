video suggerito

"Amadeus cercato dopo Sanremo, gli abbiamo garantito libertà", come Nove ha convinto il presentatore

Il passaggio di Amadeus al Nove è ormai un dato di fatto da diversi mesi. Il conduttore, dopo il grande successo degli ultimi anni in Rai, ha scelto di lasciare il servizio pubblico. A partire dal prossimo settembre partirà sulla rete Warner Bros. Discovery con "Identity", titolo provvisorio della nuova versione de I Soliti Ignoti, andando in onda tutte le sere nell'access prime time, facendo concorrenza a Stefano De Martino, in onda su Rai1 con Affari Tuoi e Striscia La Notizia.

Le ragioni dell'addio di Amadeus non sono mai state chiarite fino in fondo, tra le voci di pressioni della Rai sul suo operato e la semplice scelta personale del conduttore. A dare spiegazioni nel merito Laura Carafoli, responsabile dei contenuti Discovery in Italia e in Spagna, che in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato come siano andate quelle settimane e in che modo Nove abbia convinto Amadeus:

Ho deciso di contattarlo dopo l’ultimo Festival di Sanremo. Il nostro amministratore delegato Alessandro Araimo e io abbiamo fatto un racconto convincente, con una prospettiva di almeno quattro anni: ti garantiamo di essere libero e di poter inventare i progetti che vorrai e realizzarli. Gli abbiamo anche spiegato che siamo duttili e che se cambieranno le tendenze siamo pronti a lavorare anche sullo streaming oltre che sui canali in chiaro. Lui ha accettato e noi siamo felici di partire con una nuova avventura su una rete come il Nove, dinamica, classica ma al tempo stesso allegra, dove Amadeus può portare le sue idee. Lui è carico di entusiasmo, è un ragazzino di 61 anni.

Per Amadeus si attende una stagione ricca di impegni. Oltre al già citato access con l'equivalente de I Soliti Ignoti, la preparazione de La Corrida: "Sarà uno show sanguigno ma gentile – spiega Carafoli – si svolgerà in un’arena e sarà in diretta. Andrà in onda a fine ottobre”. Ed ha aggiunto dettagli in merito al terzo programma: "Sarà appunto dedicato alla musica. Non sarà X Factor“.