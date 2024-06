video suggerito

Amadeus al Nove con I soliti ignoti, Laura Carafoli: "Su Discovery la nuova tv degli italiani" Laura Carafoli, responsabile di Discovery per il Sud Europa, annuncia che Amadeus passerà al Nove con I soliti ignoti, titolo andato in onda su Rai1 fino alla scorsa stagione ma i cui diritti il servizio pubblico non ha rinnovato.

A cura di Stefania Rocco

“Con Amadeus costruiremo su Discovery la nuova tv degli italiani. La politica da noi non arriva”, lo dichiara Laura Carafoli, responsabile dei contenuti di Discovery per il Sud Europa in un’intervista rilasciata a Repubblica cui annuncia lo sbarco sul Nove di uno dei titoli di punta del preserale di Rai1: I soliti ignoti. Com’è noto, Rai ha lasciato scadere i diritti del format che ha è stato acquistato dal gruppo Warner e che a partire dalla prossima stagione – adesso è certo – andrà in onda sul Nove con la conduzione di Amadeus. Per la rete si apre una nuova era con il nono canale che tenterà di imporsi sulla concorrente con un progetto globale che era cominciato già lo scorso anno con il contratto a Fabio Fazio che sul Nove ha portato Che tempo che fa.

L’addio di Amadeus ad Affari Tuoi

Proprio nella puntata di oggi 1 giugno, Amadeus ha detto addio ad Affari Tuoi, altro storico titolo Rai che il conduttore ha abbandonato in virtù del passaggio su Nove. Nessun discorso di addio da parte del presentatore che si è limitato a ringraziare la Rai e la squadra dei lavoro al completo, chiunque lo abbia accompagnato in questi anni. A dedicargli una Instagram story anche il “dottore” Pasquale Romano che ha saluto Amadeus appena terminata la sua ultima puntata.

Ad Affari Tuoi dovrebbe arrivare Stefano De Martino

A sostituire Amadeus ad Affari Tuoi dovrebbe essere Stefano De Martino che ha appena firmato un contratto quadriennale con la Rai e che, come annunciato dal servizio pubblico in una nota, coprirà le fasce pregiate di Rai1 e Rai2. Il passaggio nel preserale di Rai1 con Affari Tuoi non è stato ancora confermato ma secondo diverse indiscrezioni sarebbe già cosa fatta. De Martino sarà quindi l’uomo del “dopo Amadeus”. Per il momento, i risultati ottenuti fino a oggi su Rai2 sembrerebbero essere dalla sua parte ma il vero banco di prova con il pubblico arriverà solo dopo l’estate.