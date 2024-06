video suggerito

L’addio di Amadeus ad Affari Tuoi nell’ultima puntata: “Grazie alla Rai”, con lui Giovanna Civitillo L’1 giugno 2024, Amadeus conduce l’ultima puntata di Affari Tuoi prima di passare a Nove. In studio con lui anche la moglie Giovanna Civitillo che lo ha seguito durante gli ultimi anni segnati da un successo dietro l’altro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angela e Tommaso sono i concorrenti protagonisti dell’ultima puntata di Affari Tuoi condotta da Amadeus. L’1 giugno, il conduttore Rai che negli ultimi anni ha segnato un record dietro l’altro dice addio al programma che gli ha spesso consentito di vincere la gara contro il diretto competitor, rendendo Rai1 prima rete nazionale nel preserale. Amadeus, com’è noto, ha deciso di passare a Discovery e a partire da settembre andrà in onda sul Nove, sebbene ancora non sia noto al timone di quale format.

Giovanna Civitillo accompagna Amadeus nell’ultima puntata di Affari Tuoi

Ad accompagnare Amadeus in studio nell’ultima puntata di Affari Tuoi c’è la moglie Giovanna Civitillo che lo ha affiancato durante questo pungo percorso in Rai. Giovanna non si è ancora espressa a proposito della decisione del marito di abbandonare la prima rete Rai ma la sua presenza in studio nel corso della serata dell’addio è emblematica del sostegno che la donna ha dato al marito durante questa lunga avventura costellata di successi, compreso quello ottenuto con la conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo.

I ringraziamenti di Amadeus

Amadeus ha ringraziato la squadra di lavoro che lo ha accompagnato ad Affari Tuoi poco prima che il programma terminasse per evitare di rubare spazio alla partita di Angela e Tommaso. “Ringrazio ogni persona presente in questo studio. Tutti i tecnici, il pubblico, la Rai, Endemol Shine Italy. Tutto il gruppo di lavoro, la redazione, trucco, parrucco e costumi. Tutti. Grazie, grazie, grazie”, ha detto il conduttore accolto da un fragoroso applauso. Purtroppo, la partita dei concorrenti non è andata come sperato e i due hanno eliminato tutti i pacchi maggiori, cosa che ha spinto il dottore Pasquale Romano a fare alla coppia un’offerta di 3000 euro. “Quanti assegni ho scritto. Non pensavo di chiudere con uno da 3000 euro”, ha dichiarato Amadeus che si è offerto di tritare l’assegno al posto dei due. Angela e Tommaso decidono quindi di andare alla Regione fortunata e, a sorpresa, la partita si capovolge concludendosi con una vittoria; grazie alla Sicilia, la coppia ha vinto 50mila euro. "Buona estate", è il saluto di Amadeus che si congeda dal pubblico del programma.