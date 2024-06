Affari tuoi, l’ultima puntata con Amadeus: finiscono i suoi pacchi, si chiude un ciclo d’oro

83 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amadeus si appresta a condurre l'ultima puntata di Affari Tuoi, stasera sabato 1 giugno 2024. Finiscono i suoi assegni, i pacchi verranno aperti da un nuovo conduttore (De Martino in pole) e il Dottore Pasquale Romano dovrà abituarsi a una voce diversa. Si chiuderà così il ciclo d'oro dell'access prime time di Rai 1 che ha dimostrato di avere numeri da prima serata. Avvincente sfida ma scomoda eredità per chi arriverà.

Il biennio 2023-2024 di Amadeus ha acceso una nuova luce sul programma. Appuntamento fisso a ora di cena, ha accompagnato milioni di italiani verso la prima serata, tenendoli incollati alla tv. Format olandese Miljoenenjacht, prodotto e distribuito da Endemol con il titolo internazionale Deal or No Deal, acquisito dalla Rai nel 2003 con la primissima conduzione di Paolo Bonolis (rimasto in carica per tre anni), ha visto alla sua conduzione diversi nomi della rete ammiraglia. Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti e, come già anticipato, il nome di Stefano De Martino come successore nella stagione 2024-2025.

La dinamica di gioco basata sull'imprevedibilità delle offerte, e sugli imprevisti innescati da un'emotività spesso fuori controllo, la componente fortuna, le storie dei concorrenti delle singole regioni che a un certo punto hanno preso il sopravvento sulla tensione delle vincite in denaro. Tanti i fattori che hanno concorso al successo di Affari tuoi e che, ad oggi, lo hanno inserito in cima al podio degli appuntamenti fissi degli italiani raccolti intorno la tavola. Un momento conviviale in cui le famiglie si ritrovano a sfidare la sorte scomodando, parimenti i concorrenti, sogni premonitori, numeri fortunati, calcoli su assi cartesiani e le logiche più astratte per arrivare a fare la scelta giusta e portare a casa il pacco più ricco.

Un gioco adrenalinico, basato prevalentemente su percezioni personali e sull'illusione di una conoscenza profonda della psicologia del Dottore Pasquale Romano. Gli zeri scanditi sugli assegni, le richieste di cambio pacco, il tentativo di riscatto con la regione fortunata: Affari Tuoi è diventato una liturgia serale con il suo linguaggio e i suoi rituali. Continuerà probabilmente a esserlo ma si appresta a cambiare pelle, modificando con essa la sua identità. Amadeus ha rinunciato a tenersi il suo pacco, accettando un ultimo cambio e passando a NOVE. Stasera saluterà il suo pubblico e la Rai, mentre Due vite di Marco Mengoni chiuderà una parentesi perché se ne apra un'altra. Con buona pace dei telespettatori che dovranno fare i conti con il solito effetto nostalgia prima di accogliere il nuovo che avanza.

