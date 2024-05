Ad Affari Tuoi la partita perfetta di Luca e Sara, Amadeus: “Bisogna essere pazzi”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Siamo alle battute finali della stagione di Affari Tuoi, una stagione trionfale che precede l'addio di Amadeus alla Rai e che nella puntata del 17 maggio ha visto andare in scena quella che si potrebbe definire la partita perfetta. I concorrenti della serata sono Luca e Sara, padre e figlia, dall'Emilia Romagna.

La partita di Luca e Sara

Una partita che sin dal principio si indirizza sulla strada giusta, visto che i due concorrenti infilano una serie incredibile di chiamate fortunate, nove pacchi di seguito della colonna blu, ovvero quelli con i valori più inferiori. In pratica i due concorrenti, arrivati a metà gara, si ritrovano con tutti i pacchi di maggior valore ancora da aprire e solo tre pacchi blu rimanenti. Nonostante alcune chiamate infelici, i pacchi con i valori più alti restano lì e la cosa non cambia fino alla fine, visto che i due concorrenti arrivano all'ultima chiamata davanti a un bivio indolore: da una parte la possibilità di portarsi a casa 75mila euro, dall'altra quella di vincere la cifra più alta in palio, ovvero 300mila euro.

La coppia rifiuta 150mila euro

Prima di aprire il loro pacco il dottore tenta l'ultima mossa per ammaliarli e trarli in inganno, decidendo di proporre ai due la cifra di 150mila euro anziché il cambio abituale. Questo al netto della convinzione di Luca che il pacco da 300mila euro non sia quello in dote a loro, bensì il pacco numero 4, riferito alla concorrente della Basilicata. Nonostante questa cieca convinzione Luca e Sara, messi davanti a questa appetitosa offerta, decidono di rifiutare la proposta del dottore e di andare avanti fino alla fine, col rischio di vincere la metà della cifra offerta dal dottore. "Bisogna essere pazzi, un po' folli, per incontrare la fortuna ad Affari Tuoi", commenta Amadeus.

Eppure la fortuna bacia in pieno la coppia che apre il pacco e si ritrova la cifra da 300mila euro, con i festeggiamenti che si aprono sulle note di Due Vite di Mengoni, diventata ormai la colonna sonora della chiusura di ogni puntata di Affari Tuoi. Una partita che rappresenta la ciliegina sulla torta di una stagione trionfale di Affari Tuoi, capace di battere record su record di ascolti e certificare le doti da Re Mida di Amadeus nell'ultima stagione in Rai, prima del suo passaggio al Nove dal prossimo anno.