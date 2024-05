video suggerito

Affari Tuoi, Amadeus avverte Lupo nel pubblico: "Qua è un attimo, gente che va e gente che viene" Nella puntata di martedì 28 maggio di Affari Tuoi giocano Jacopo e suo padre Roberto. Nel corso della trasmissione Amadeus ne approfitta per dare un consiglio a Lupo, uno dei figuranti del pubblico che interviene fornendo pareri ai concorrenti sulle tattiche di gioco.

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa martedì 28 maggio gioca Jacopo, dalla provincia di Milano, con il pacco numero 3. Ad accompagnarlo c'è il padre Roberto. "Ormai siamo arrivati quasi al termine di quest'avventura" dice Amadeus a inizio puntata, ricordando agli spettatori che il suo addio alla guida del gioco è ormai prossimo. Dopo una partita iniziata nel peggiore dei modi, i concorrenti guadagnano terreno, fino al confronto finale con il Dottore. Durante la puntata, Amadeus ne approfitta per dare un consiglio a Lupo, uno dei figuranti del pubblico che interviene per fornire pareri ai concorrenti sulle tattiche di gioco.

Amadeus: "Partita capovolta"

Dopo una serie di pacchi blu, Jacopo e suo padre Roberto perdono prima 75mila, 100mila e 300mila euro. Quando il Dottore offre il cambio ai concorrenti, Jacopo, senza alcuna esitazione, prende il pacco numero 2. La prima offerta di 22mila euro viene rifiutata. Nel pacco numero 4, scelto da Jacopo perché è la data di nascita della fidanzata Rosa, contiene solo 75 euro. "Anche io sono nato il 4 settembre, che responsabilità" dice Amadeus. La partita inizia ad andare per il verso giusto, in gioco rimangono più pacchi rossi che blu, così padre e figlio rifiutano anche 28mila euro. "Partita capovolta!" commenta il conduttore. I due rifiutano ancora una volta l'offerta del Dottore, dicendo addio a 30mila euro. Grazie a un tiro giusto di Jacopo, in gioco rimangono solo pacchi rossi. "Se guida gli aerei come gioca… Fategli guidare un aereo!" si complimenta Amadeus con il concorrente, facendo riferimento alla sua carriera come pilota.

"Mia mamma mi ha detto di non aprire il pacco 10"

Il Dottore chiede ai concorrenti se vogliano fare un'offerta, così Jacopo propone 80mila euro. "Ci penso e vi richiamo" dice il Dottore prima di offrire ai concorrenti 45mila euro. Mentre il padre avrebbe accettato, Jacopo sceglie di rifiutare. Una decisione corretta dato che il concorrente apre il pacco contenente 30mila euro. La partita si fa tesa quando in gioco rimangono 15mila e 200mila euro. Il Dottore offre 65mila euro che viene accettata. "Fin da quando avevo cinque anni il 2 è il mio numero fortunato – spiega Jacopo parlando dei due pacchi rimasti in gioco – Il 10 è un numero che più di una persona mi hanno detto di non aprire, tra queste anche mia mamma Laura. Mio nonno è morto il 10". Il concorrente inizia ad analizzare le mosse e le strategie del Dottore ma viene interrotto da Amadeus, che si rivolge a uno dei figuranti del pubblico che dà pareri sulle tattiche del gioco: "Lupo, stai attento perché Jacopo può sostituirti. Sai, qua è un attimo, gente che va gente che viene". Alla fine della puntata, Amadeus si complimenta con padre e figlio: nel loro pacco c'erano solo 15mila euro.