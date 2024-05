video suggerito

Quando finisce Affari tuoi 2024: la data dell’ultima puntata con Amadeus su Rai 1 L’ultimo appuntamento con Affari Tuoi in questa stagione sarà sabato 1 giugno, quando Amadeus saluterà il suo pubblico prima di lasciare la Rai e andare a Nove. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

73 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notizia dell'addio di Amadeus alla Rai è ormai cosa certa, visto che è stato lo stesso conduttore a confermare il suo passaggio al Nove a partire dal prossimo settembre. Il conduttore lascerà la Rai e, di conseguenza, anche la conduzione di Affari Tuoi, programma al quale ha ridato vita più di un anno fa, rendendolo un vero e proprio fenomeno delle ultime due stagioni televisive. L'ultima puntata di questa edizione sarà anche l'ultima di Amadeus, che cederà il posto a una nuova conduzione, per andare a presentare con buone probabilità I Soliti Ignoti sulla rete Warner Discovery.

Quando va in onda l’ultima puntata di Affari tuoi su Rai 1

L'appuntamento finale con Affari Tuoi è previsto per sabato 1 giugno, quando verrà trasmesso l'ultimo atto di questa stagione del programma. In corrispondenza della chiusura della stagione primaverile, Amadeus andrà quindi per l'ultima volta in onda su Rai1, dove negli ultimi anni è stato una presenza quotidiana per i telespettatori della prima rete Rai.

Chi ci sarà al posto di Amadeus nelle nuove puntate

Una cosa è certa, a partire dalla prossima stagione, ci sarà un nuovo conduttore alla guida di Affari Tuoi. Diversi i candidati accreditati a prendere il posto di Amadeus alla guida di Affari Tuoi. Tra questi, senza dubbio, c'è Stefano De Martino, il presentatore napoletano che ha già sostituito Amadeus alla guida di Stasera Tutto è Possibile e adesso potrebbe fare il salto da Rai2 e atterrare nell'access prime time di Rai1. Per De Martino potrebbe trattarsi di un'occasione d'oro in relazione alla sua carriera. L'approdo nell'access di Rai1 gli consentirebbe di familiarizzare con il pubblico generalista per puntare, definitivamente, all'obiettivo del Festival di Sanremo nella prossima edizione, visto che quella del 2025 sembra destinata a Carlo Conti.