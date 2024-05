Affari Tuoi con Amadeus non va in onda stasera: quando è prevista una nuova puntata

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Come già capitato la scorsa settimana, anche questa sera di giovedì 9 maggio Affari Tuoi non va in onda su Rai1, dalle 20.35. Amadeus, agli sgoccioli della sua lunga avventura nel ‘gioco dei pacchi', tornerà in tv con una nuova puntata domani, venerdì 10 maggio, prima di fermarsi nuovamente sabato.

Perché Amadeus non va in onda con Affari Tuoi stasera

Affari Tuoi si ferma questa sera di giovedì 9 maggio per lasciare spazio alla semifinale di ritorno di Europa League che vedrà in campo il Bayer Leverkusen contro la Roma. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno, in prima serata e sarà una sfida non impossibile per i giallorossi che dovranno rimontare il 2-0 dell'Olimpico al fine di rimediare il pass per la finale di Dublino. Non sarà questa sera l'unico stop per Amadeus che dovrà fermarsi anche sabato 11 maggio per la finale di Eurovision Song Contest 2024 che sarà trasmessa in diretta su Rai1 a partire dalle 20.35.

Quando torna in onda Affari Tuoi

Una nuova puntata di Affari Tuoi andrà in onda regolarmente venerdì 10 maggio, nella fascia access prime time di Rai Uno. Dopo la partita di Gianluca, accompagnato dal papà Luciano, lo show darà la possibilità a nuovi concorrenti di portare a casa dei soldi. Il gioco di Amadeus, tra i più amati dagli italiani, si fermerà sabato sera prima di tornare domenica 12 maggio con la tradizionale messa in onda.

I telespettatori potranno godersi l'intrattenimento con il game show ancora per poco. L'appuntamento finale con Affari Tuoi è previsto per sabato 1 giugno, data in cui dovrebbe essere trasmessa l'ultima partita di questa stagione. Al suo ritorno in tv, nella prossima stagione televisiva, non ci sarà più Amadeus. Il conduttore dopo la scadenza del suo contratto, prevista per agosto, lascerà la Rai e passerà al NOVE. Sono diversi i candidati accreditati a prendere il suo posto e tra i profili più papabili c'è Stefano De Martino.