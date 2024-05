video suggerito

Bayer Leverkusen-Roma, dove vederla in TV e streaming in chiaro sulla Rai: le formazioni della partita di Europa League Bayer Leverkusen-Roma è la semifinale di ritorno di Europa League. Si gioca alla BayArena, si riparte dallo 0-2 dell’Olimpico. Fischio di inizio alle 21:00, diretta in chiaro su Rai e RaiPlay. Per De Rossi dubbio Dybala. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bayer Leverkusen-Roma è il ritorno della semifinale di Europa League che apre le porte per la finalissima di Dublino. Una mission impossible per gli uomini di De Rossi che hanno pagato pegno all'Olimpico di fronte ai neo campioni di Germania, vittoriosi 2-0. Diretta della partita in TV e in streaming in chiaro su Rai 1 e su RaiPlay.

Di fronte alla Roma si ripresenta una squadra che gioca un calcio tra i migliori in Europa e che ha il morale alle stelle visto che da poco vinto la sua prima Bundesliga. Non solo, il Leverkusen è anche in finale di Coppa di Germania e si appresta a raggiungere quella di Europa League. In tutto questo, non ha ancora perso una sola partita con gli uomini di Xavi Alonso che arrivano dal rotondo 5-1 di campionato contro l'Eintracht Francoforte.

Lo 0-2 subito giovedì scorso all'Olimpico è senz'altro pesante ma la Roma è tutt'altro che dimessa: nella recente storia romanista recente c'è quella strepitosa rimonta ai quarti della Champions 2018 contro il Barcellona che ben fa sperare come precedente. Di certo, servirà un'impresa in terra tedesca.

Partita: Bayer Leverkusen-Roma

Dove: BayArena (Leverkusen)

Quando: giovedì 9 maggio 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Rai 1 (chiaro) Sky Sport

Diretta streaming: RaiPlay (chiaro), DAZN, SkyGo

Competizione: Europa League, semifinale di ritorno

Dove vedere Bayer Leverkusen-Roma in diretta TV

Bayer Leverkusen-Roma, semifinale di ritorno di Europa League godrà anche della diretta in chiaro senza costi aggiuntivi. Si vedrà su Rai 1, mentre per gli abbonati Sky l'appuntamento classico è sui canali di Sky Sport, criptati e a pagamento.

Bayer Leverkusen-Roma dove vederla in diretta streaming

Su RaiPlay, in chiaro e visibile a tutti la diretta streaming di Bayer Leverkusen-Roma. Basterà collegarsi al portale online della Rai e usufruire liberamente del servizio. In abbonamento, invece, la partita si potrà vedere su DAZN e con SkyGo (app per mobile e tablet). Infine, sempre a pagamento, il servizio di NOW on demand.

Europa League, le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma

Un appuntamento che appare una montagna impossibile da scalare per De Rossi e i suoi giocatori: da ribaltare c'è il pesantissimo 2-0 dell'Olimpico contro quella che ad oggi è tra le migliori squadre al mondo. In dubbio, per la formazione capitolina, c'è Paulo Dybala che è uscito per un affaticamento muscolare durante l’intervallo della sfida di Serie A contro la Juventus. In caso di assenza, pronto Bove con Pellegrini dirottato nel tridente offensivo. Per Alonso classico 3-4-3 delle meraviglie che tanta gioia sta dando ai propri tifosi.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapie; Wirtz, Adli, Grimaldo. All. Xabi Alonso

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Paredes, Cristante, Bove; El Shaarawy, Lukaku, Pellegrini. All. De Rossi