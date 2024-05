De Rossi sente nominare Gasperini e stoppa la giornalista: “Ti piace fare polemica, non rispondo”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Vigilia di Europa League per la Roma, che domani proverà la difficilissima impresa di rimontare lo 0-2 incassato dal Bayer Leverkusen all'Olimpico nella gara di andata della semifinale. Intervenuto in conferenza stampa, Daniele De Rossi si è ritrovato a rispondere anche ad una domanda che non c'entrava niente con l'impegno di coppa in Germania: è stato quando una giornalista gli ha chiesto di rispondere alle parole pronunciate da Gian Piero Gasperini a proposito della partita sospesa a Udine per il malore di N'Dicka. Il tecnico dell'Atalanta aveva parlato di un "codice giallo", riprendendo l'espressione già usata da Claudio Lotito per definire un'emergenza non ritenuta evidentemente prioritaria, De Rossi ha preferito non rispondere: "Ero preparato a questa domanda".

Il ghigno di Daniele De Rossi quando gli viene chiesto di Gasperini

Cosa aveva detto Gasperini

Gasperini – nell'intervista dopo la vittoria di lunedì sulla Salernitana – aveva rimandato al mittente le lamentele di De Rossi sul fatto che la disputa di Atalanta-Fiorentina dopo la fine del campionato avrebbe falsato la lotta Champions che vede attualmente appaiati giallorossi e orobici al quinto posto con 60 punti, ma con la squadra bergamasca che deve recuperare il match contro i viola rinviato per la morte di Joe Barone. Un evento tragico, "non da codice giallo", aveva detto Gasperini per sottolineare da un lato l'inevitabilità della decisione e dall'altro la differenza con Udinese-Roma sospesa per quello che sembrava un problema cardiaco di N'Dicka e poi fortunatamente si era rivelato molto meno grave.

"Non è colpa nostra se non si conosce la data del recupero con la Fiorentina – aveva detto il tecnico dell'Atalanta rispondendo a quel "falsa un po' tutto" di De Rossi – Questa situazione ci ha penalizzato, avremmo giocato prima ma non era possibile. Purtroppo in quella circostanza è successo un qualcosa di drammatico e bisogna rendersi conto che non era un codice giallo. Non abbiamo tratto nessun vantaggio, questo deve essere chiaro. Ci hanno messo anche il recupero con l'Inter tra Milan e Bologna, sfida che per noi è stata negativa. È un problema che riguarda la densità delle partite, non è una scelta mia o della società".

Gian Piero Gasperini ha rispedito al mittente le parole di De Rossi

La replica di De Rossi

Oggi una giornalista ha provato a chiedere a De Rossi "come avesse preso le parole di Gasperini sul codice giallo". "Ti piace fare polemica a te – ha risposto con un sorriso l'allenatore della Roma – Diciamo che ero preparato anch'io a questa domanda, diciamo che ne parleremo quando parleremo dell'Atalanta, oggi siamo concentrati su questa semifinale che è troppo importante per noi per perdere tempo con cose che poi alla fine di calcistico hanno poco a che fare, ma riguardano più il lato umano. Però ne parleremo più avanti, se avrete ancora la voglia di farmi la domanda, sennò neanche ne parleremo…".