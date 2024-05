Gasperini punge la Roma sulla partita rimandata: “La nostra non è rinviata per codice giallo”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Atalanta-Roma deciderà quale delle due squadre finirà in Champions League e il clima attorno al big match è già incandescente. Merito del botta e risposta a distanza di Daniele De Rossi e Gian Piero Gasperini che ha come tema centrale quello del calendario e delle partite rinviate. L'allenatore dei nerazzurri non le manda a dire al suo collega che parlava di classifica falsata dal recupero della partita contro la Fiorentina.

Le frasi pronunciate dopo Roma-Juventus dall'allenatore giallorosso non sono cadute a vuoto. Nella conferenza stampa dopo la vittoria contro la Salernitana, Gasperini ha risposto al suo collega introducendo il tema del recupero: "Non è colpa nostra se non si conosce la data del recupero con la Fiorentina. Questa situazione ci ha penalizzato, avremmo giocato prima ma non era possibile. Stiamo scendendo in campo da tanto tempo per tre volte a settimana".

La partita contro la Viola era stata sospesa a causa del malore che aveva colpito Joe Barone, scomparso poi qualche giorno più tardi. Poche ore prima dell'incontro era stato operato d'urgenza al cuore, trovandosi in una situazione critica che aveva impedito lo svolgimento della gara.

La stoccata alla Roma per la partita sospesa con l'Udinese

Non è mancata poi una frecciatina specifica alla Roma, nonostante non sia mai stata pronunciata nel suo discorso: "Purtroppo, in quella circostanza, è successo un qualcosa di drammatico e bisogna rendersi conto che non era un codice giallo. Non abbiamo tratto nessun vantaggio, questo deve essere chiaro. Anzi, vedere la classifica che ci vede distanziati dalle altre può avere un peso. Ci hanno messo anche il recupero con l'Inter tra Milan e Bologna, sfida che per noi è stata negativa. È un problema che riguarda la densità delle partite, non è una scelta mia o della società".

In quel caso Gasperini si riferiva al malore di Ndicka che si era accasciato al suolo durante Udinese-Roma: il suo malore aveva portato alla sospensione della partita che è stata ripresa qualche giorno più tardi e per fortuna l'episodio non ha avuto conseguenze per il giocatore.

Cosa aveva detto De Rossi dopo Roma-Juve

Un passaggio preciso della conferenza stampa del tecnico giallorosso è stato indigesto per Gasperini. "Atalanta-Fiorentina falsa un po' tutto. Questa partita verrà giocata tardissimo e per l'Atalanta sarà una finale, non possiamo permetterci di arrivare lì e vedere cosa succederà. Giocarla così lontana falsa un po' tutto quanto, però ci obbliga a fare calcoli diversi" aveva detto De Rossi dopo la Juve, una frase alla quale l'allenatore dell'Atalanta ha voluto rispondere a suo modo scaldando gli animi in vista della partita decisiva per la Champions.