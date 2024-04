video suggerito

Ndicka può tornare a giocare a calcio, il difensore della Roma idoneo all’attività sportiva Il difensore ivoriano ha superato positivamente gli esami cardiologici a cui è stato sottoposto ed è guarito dal pneumatorace. Ndicka può tornare a giocare a calcio, ha ottenuto l’idoneità sportiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la grande paura di Udine è il tempo per un bel sorriso. Evan Ndicka può tornare a giocare a calcio. Il difensore della Roma ha superato positivamente una serie di esami, che hanno escluso serie patologie. Il calciatore risulta dunque idoneo alla ripresa dell'attività sportiva. Già tra pochi giorni potrà tornare in campo.

Domenica 14 aprile tutto il mondo del calcio si è spaventato e si è preoccupato per Evan Ndicka, difensore della Roma che durante l'incontro con l'Udinese ha accusato un malore. La partita è stata prima interrotta e poi sospesa. Il difensore aveva subito effettuato degli esami che non avevano rassicurato, poi la corsa in ospedale, dove è entrato in codice giallo. Lì Ndicka ha effettuato ulteriori esami strumentali che hanno escluso problemi cardiaci e ha invece stabilito che era stato colpito da pneumatorace. Dopo una notte in ospedale è tornato a casa.

A Villa Stuart, al FIFA Medical Center, l'ex dell'Eintracht Francoforte ha svolto una serie di accertamenti cardiologici e polmonari di terzo livello. Gli esami hanno confermato l'assenza di patologie cardiache e la guarigione del minimo pneumatorace verificatosi durante la partita di Udine. Il difensore è dunque idoneo alla ripresa dell'attività sportiva che verrà monitorata giorno dopo giorno.

Nello specifico Ndicka si è sottoposto a esami cardiologici di primo e secondo livello e fortunatamente tutto è andato per il verso giusto. Ora l'ivoriano tornerà ad allenarsi con la squadra già dai prossimi giorni. Naturalmente non sarà a disposizione per gli ultimi minuti di Udinese-Roma e difficilmente sarà tra i convocati per Napoli-Roma, ma De Rossi potrebbe riaverlo per la semifinale d'andata con il Bayer Leverkusen di Europa League.