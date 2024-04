video suggerito

Serie A, anticipi e posticipi della 34ª giornata: Inter-Torino di sabato, Napoli-Roma il 28 aprile Inter-Torino si disputerà sabato 27 aprile alle ore 15. Sarà il match scudetto se i nerazzurri non batteranno il Milan nel derby. Napoli-Roma si terrà tra le polemiche domenica 28 aprile alle 18.

A cura di Alessio Morra

La Lega di Serie A ha annunciato anticipi e posticipi della 34ª giornata, che se l'Inter non batterà il Milan nel derby del 22 aprile, potrebbe assegnare matematicamente lo Scudetto ai nerazzurri. La gara con il Torino è stata anticipata a sabato 27 aprile alle ore 15. Un sabato di grande calcio pure con Juventus-Milan. Mentre Napoli-Roma si gioca di domenica, decisione che i giallorossi non gradiscono.

La 34ª giornata si aprirà di venerdì con la sfida salvezza tra Frosinone e Salernitana. Poi sabato saranno in programma quattro incontri: Lecce-Monza e soprattutto Inter-Torino alle 15. Anche se la sfida dei nerazzurri si potrebbe spostare alla domenica, potrebbe essere così in caso di Scudetto già nel derby. Alle 18 Juventus-Milan, mentre in serata Lazio-Verona.

Quattro incontri anche di domenica, e nessuno all'ora di pranzo. Bologna-Udinese unico incontro pomeridiano, mentre alle 18 Atalanta-Empoli e Napoli-Roma, che la squadra guidata da De Rossi voleva giocare in anticipo sabato sera. Il posticipo sarà Fiorentina-Sassuolo. Monday Night tra Genoa e Cagliari.

Il programma completo della 34ª Giornata: date e orari

venerdì 26 aprile, ore 20:45: Frosinone – Salernitana (Dazn/Sky)

sabato 27 aprile, ore 15: Inter-Torino (Dazn)

sabato 27 aprile, ore 15: Lecce-Monza (Dazn)

sabato 27 aprile, ore 18: Juventus-Milan (Dazn)

sabato 27 aprile, ore 20:45: Lazio-Verona (Dazn/Sky)

domenica 28 aprile, ore 15: Bologna-Udinese (Dazn)

domenica 28 aprile, ore 18: Atalanta-Empoli (Dazn)

domenica 28 aprile, ore 18: Napoli-Roma (Dazn/Sky)

domenica 28 aprile, ore 20:45: Fiorentina-Sassuolo (Dazn)

lunedì 29 aprile, ore 20:45: Genoa-Cagliari (Dazn)