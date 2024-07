video suggerito

Serie A: anticipi e posticipi dalle prime 3 giornate: si apre con Genoa-Inter, Juve-Roma primo big match Juventus-Roma sarà la prima super sfida di questa stagione e si disputerà domenica 1 settembre. L’incontro sarà valido per la 3ª giornata. Genoa-Inter e Parma-Fiorentina avvieranno il campionato di Serie A 2024-2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Lega di Serie A, poche ore dopo il sorteggio del calendario di Serie A 2024-2025, ha reso noto il calendario, con date e orari delle partite delle prime tre giornate di Serie A. Come da tradizione ad aprire il campionato saranno i campioni in carica. Alle ore 18 di sabato 17 agosto si disputeranno Genoa-Inter e Parma-Fiorentina.

C'è sempre grande curiosità per il calendario della prima giornata. I campioni d'Italia dell'Inter saranno di scena a Marassi in casa del Genoa, in contemporanea ci sarà Parma-Fiorentina. In serata la prima di Fonseca e Vanoli in Milan-Torino. Di domenica toccherà a Napoli, Roma e Lazio. Due sfide al lunedì: obbligatorio il match dell'Atalanta, che sarà di scena al Lecce dopo la Supercoppa Europea. Chiude Juventus-Como.

Il calendario della 1ª giornata

Sabato 17 agosto

Genoa-Inter ore 18.30

Parma-Fiorentina ore 18.30

Empoli-Monza ore 20.45

Milan-Torino ore 20.45

Domenica 18 agosto

Bologna-Udinese ore 18.30

Verona-Napoli ore 18.30

Cagliari-Roma ore 20.45

Lazio-Venezia ore 20.45

Lunedì 19 agosto

Lecce-Atalanta ore 18.30

Juventus-Como ore 20.45

Il calendario della 2ª giornata

Sabato 24 agosto

Parma-Milan ore 18.30

Udinese-Lazio ore 18.30

Inter-Lecce ore 20.45

Monza-Genoa ore 20.45

Domenica 25 agosto

Fiorentina-Venezia ore 18.30

Torino-Atalanta ore 18.30

Napoli-Bologna ore 20.45

Roma-Empoli ore 20.45

Lunedì 26 agosto

Cagliari-Como ore 18.30

Verona-Juventus ore 20.45

Il calendario della 3ª Giornata

Venerdì 30 agosto

Venezia-Torino ore 18.30

Inter-Atalanta ore 20.45

Sabato 31 agosto

Bologna-Empoli ore 18.30

Lecce-Cagliari ore 18.30

Lazio-Milan ore 20.45

Napoli-Parma ore 20.45

Domenica 1 settembre

Fiorentina-Monza ore 18.30

Genoa-Verona ore 18.30

Juventus-Roma ore 20.45

Udinese-Como ore 20.45