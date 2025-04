Inter-Roma si gioca domenica, è ufficiale: cosa è successo in Serie A nelle ultime concitate ore

video suggerito

Inter-Roma si giocherà domenica 27 aprile alle ore 15:00 dopo lo stop imposto al campionato di Serie A in quella giornata per via dei funerali di Papa Francesco. Altro colpo di scena sul match del Meazza che, non avendo usufruito di alcuna deroga dal Governo, si disputerà il giorno dopo le esequie del Santo Padre.

A cura di Fabrizio Rinelli

Inter-Roma si giocherà domenica 27 aprile alle ore 15:00 nel rispetto dello stop imposto al campionato di Serie A in quella giornata per via dei funerali di Papa Francesco. Ulteriore colpo di scena sul match del Meazza che a questo punto si disputerà il giorno dopo le esequie del Santo Padre.

Inizialmente si pensava che la sfida tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Claudio Ranieri dovesse giocarsi domenica alle 12:30 come unico slot possibile per il recupero (ma su questo orario sembra esserci stato il veto di DAZN per evitare la sovrapposizione con il match del Milan), poi il pressing della Lega Serie A sul Governo sembrava aver fatto la differenza sulla decisione finale, con l’ok per giocare sabato sera, grazie ad una deroga. Ma alla fine si è deciso per tornare alla decisione iniziale: giocare il match tra Inter e Roma di domenica nel rispetto della linea scelta dal Governo ed esposta dal ministro Musumeci, cioè di non far disputare eventi sportivi nel giorno dei funerali del Papa. Secondo quanto riportato dall'ANSA sarebbe stata la stessa società nerazzurra a rinunciare alla deroga che era stata concessa dal Governo.

La Serie A e il calcio italiano avevano di fatto tutto affinché venisse concesso all'Inter un giorno di riposo in più in vista della semifinale di Champions League contro il Barcellona che si disputerà mercoledì 30 aprile alle 20:45 in Spagna. Ma alla fine la tanto discussa deroga non si utilizzerà e quindi, così come avverrà per Como-Genoa e Lazio-Parma, si è optato per lo slittamento della gara di San Siro alla domenica. E infatti rinunciando alla deroga del Governo la partita giocherà domenica 27 aprile alle 15. Una situazione che di fatto penalizza l'Inter e favorito il Barcellona in vista della semifinale d'andata di Champions. C'è da dire che l’Inter fin dall'inizio voleva allinearsi al rispetto del lutto e rinviare la partita anche se, per le ragioni di cui sopra, avrebbe ovviamente preferito giocare di sabato e non domenica.

La Coppa Italia e la Champions dell'Inter che si incrociano.

Il calendario intasato dell'Inter tra Coppa Italia e Champions

Inter-Roma di fatto si giocherà alle 15 di domenica 27 aprile slittando di quasi un giorno rispetto all'orario indicato in origine, ossia alle 18 del sabato. In questo modo non si rispetterà la concomitanzacon la partita del Barcellona che, al contrario dei nerazzurri, giocherà sabato sera contro il Maiorca alle 21:30. Di fatto non viene assecondata la richiesta dell'Inter e della Lega con il calendario dei nerazzurri che in questo momento rischia di creare un corto circuito senza precedenti. Ma andiamo con ordine procedendo con la disputa della semifinale di Coppa Italia di ritorno col Milan.

Se i nerazzurri infatti dovessero passare il turno e superare i rossoneri si troverebbero in uno scenario virtuale in cui da qui alla fine della stagione non ci sarebbero stati più spazi infrasettimanali per recuperare la partita contro la Roma. L'Inter infatti giocherà il 30 aprile col Barcellona e la settimana dopo, il 6 maggio, il ritorno al Meazza. Per i nerazzurri poi il 14 maggio ci sarebbe l'impegno con la finale di Coppa Italia. Mercoledì 21 maggio è poi il primo slot di mercoledì libero per i nerazzurri ma si tratta della settimana che anticipa l'ultima di campionato.

Il possibile spareggio tra Inter e Napoli per lo Scudetto.

L'ipotesi spareggio per lo Scudetto tra Inter e Napoli che complica il calendario

In questo caso non si può fare alcun tipo di piano per la settimana in oggetto poiché se Inter e Napoli dovessero ancora proseguire il loro cammino in testa alla classifica a pari punti, si correrebbe il rischio di fare lo spareggio. Ebbene a questo punto l'Inter, nel caso in cui dovesse accedere alla finale di Champions si ritroverebbe davanti l'ultima giornata il 25 maggio e la finale di Champions il 31 maggio. In questo caso lo spareggio si dovrebbe giocare dopo il 25 maggio, ma non sarebbe possibile scendere in campo il mercoledì prima della finale di Champions sabato 31.

Ma cosa fare allora? L'ipotesi a quel punto sarebbe quella di anticipare a giovedì 22 maggio le partite dell'ultima di campionato di Inter e Napoli così da dover far disputare poi eventualmente lo spareggio di lunedì 26 e consentire all'Inter di giocare la finale di Champions il 31 maggio con un margine di cinque giorni di recupero sufficiente per disputare una sfida di questo tipo. Vista la situazione, ad oggi, la partita dell'Inter contro la Roma si sarebbe potuta giocare soltanto sabato 26 aprile o al massimo domenica 27 ma con l'Inter che affronterà quindi il Barcellona con un giorno in meno di riposo.

Quali partite di Serie A saranno rinviate domenica 27 aprile

Inter-Roma, come le altre due partite in origine previste da calendario sabato 26 aprile, non si giocherà nel giorno prefissato. Anche Como-Genoa e Lazio-Parma sono state infatti oggetto di slittamento. La prima si giocherà domenica 27 aprile alle ore 12:30 mentre per la seconda, rinviata per ragioni di ordine pubblico, lo slittamento è a lunedì 28 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico.