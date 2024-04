video suggerito

Il pasticcio del recupero di Udinese-Roma e la Serie A che tifa Bayer Leverkusen: cosa è successo La data del recupero tra Udinese e Roma ha prodotto notevoli discussioni. Il club giallorosso non l’ha gradita e giocando il 25 aprile in automatico avrà un giorno di riposo in meno rispetto al Bayer Leverkusen per la semifinale di andata di Europa League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La data del recupero di Udinese-Roma, partita della 32ª giornata sospesa e rinviata a causa del malore accusato da Ndicka, è diventato un caso nazionale, anzi internazionale, perché coinvolge, di rimbalzo, anche il Bayer Leverkusen, convitato di pietra in questa storia. L'incontro, o meglio gli ultimi venti minuti scarsi, più recupero, verranno recuperati giovedì 25 aprile. Una data che il club giallorosso non voleva e che, una volta ricevuta l'ufficialità, ha contestato, anche in modo severo. Ora i ragazzi di De Rossi avranno meno tempo a disposizione per preparare la semifinale di Europa League con la squadra guidata da Xabi Alonso.

Udinese-Roma si recupera il 25 aprile, contro la volontà dei giallorossi

Minuto 72 di Udinese-Roma, il centrale ivoriano dei giallorossi accusa un malore. Si teme sia qualcosa di grave, fortunatamente non è stato così. Il tecnico De Rossi chiede all'arbitro di sospendere l'incontro, la richiesta viene accolta. Rinvio a data da destinarsi. Dopo la qualificazione dei giallorossi alle semifinali di Europa League la Lega di Serie A ha convocato un'assemblea straordinaria per scegliere la data.

La Roma non voleva giocare il 25 aprile. Non per una presa di posizione particolare, ma perché avendo uno ‘slot' libero aveva chiesto di giocare l'incontro, o meglio la ventina di minuti rimanenti, nella settimana in cui si tiene la finale di Coppa Italia. Ma lo Statuto prevede che un match si recuperi nella prima data utile entro 15 giorni.

Quindi nei giorni tra il 23, 24 e 25 aprile (i primi due però già occupati dalle semifinali di ritorno di Coppa Italia). I giallorossi non volevano quella data, ma si è votato e i voti decisivi di Empoli, Verona e Atalanta sono stati determinanti. Si giocherà il 25 aprile, alle ore 20.

La dura nota della Roma: "Un passo indietro per il sistema calcio in Italia"

Il club giallorosso non la prende bene e mostra il proprio disappunto con un post sui canali social piuttosto chiaro, nel quale rimarca anche il proprio ruolo nei risultati conseguiti dall'Italia e dal conseguente quinto posto Champions per le squadre della Serie A: "L’AS Roma, con I suoi risultati europei e quattro semifinali consecutive ha contribuito al ranking UEFA e dunque al quinto slot per le squadre italiane nella prossima Champions League come pochi altri club. Nonostante questo, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha oggi avallato un’ingiusta decisione che costringerà la Roma ad affrontare il Bayer 04 Leverkusen, in condizioni di svantaggio. Questo rappresenta un chiaro passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia.

La squadra, i giocatori e lo staff dell'AS Roma riaffermano il proprio impegno a opporsi a questa ingiustificata avversità e a raggiungere, con il supporto dei propri incredibili tifosi, i massimi obiettivi in stagione. Forza Roma!".

In poche parole, la Roma si lamenta e non va per il sottile dicendo che la Serie A non sostiene il club giallorosso e quasi tifa per il Bayer Leverkusen che, al di là della Bundesliga vinta, si troverà con ogni probabilità a giocare le semifinale di andata allo Stadio Olimpico con un giorno di riposo in più.

Quando si giocherà Napoli-Roma, partita della 34ª giornata di Serie A

La Roma non voleva il recupero il 25 aprile, perché sperava e forse pensava anche di giocare Napoli-Roma sabato 27 aprile – giorno in cui ci sarà Bayer Leverkusen-Stoccarda. La Lega di Serie A, nonostante abbia fissato per il 25 aprile il match con l'Udinese, avrebbe proposto ai giallorossi di giocare di sabato al Maradona, ma la Roma avrebbe detto di no e di domenica 28 aprile sfiderà i partenopei.