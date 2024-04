video suggerito

Quando si giocherà Udinese-Roma, deciso il giorno del recupero: decisivi i voti di Empoli, Verona e Atalanta Udinese-Roma verrà recuperata il 25 aprile: manca solo l’ufficialità. Decisivi i voti di Empoli, Verona e Atalanta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Udinese-Roma si concluderà giovedì 25 aprile. La gara del Bluenergy Stadium di Udine, valida per la 32a giornata del campionato di Serie A e andata in scena in parte domenica 14 aprile, era stata interrotta al minuto 73 dopo il malore accusato da Evan Ndicka: dopo il consulto in campo tra le delegazioni delle due squadre era arrivata la sospensione della partita sotto la direzione dell'arbitro Pairetto.

A risultare decisivi sono stati i voti di Empoli, Verona e Atalanta nella scelta della data alla fine stabilita per non rimandare il recupero dei minuti mancanti ulteriormente.

La partita ripartirà dal risultato di 1-1: per i friulani aveva segnato Roberto Pereyra e per i capitolini Romelu Lukaku.

La lettera della Roma alla Lega Serie A

La Roma ha inviato una lettera alla Lega Serie A, indirizzata al presidente Lorenzo Casini e all’amministratore delegato Luigi De Siervo, nella quale chiedeva che i minuti mancanti della partita tra Udinese e Roma venissero recuperati a maggio e non il 25 aprile o a campionato concluso: con il passaggio alle semifinali di Europa League e l'andata fissata per il 2 maggio, i giallorossi avrebbero voluto anticipare Napoli-Roma, in programma domenica 28 aprile a sabato 27. La Roma, per salvaguardare l’integrità del campionato, avrebbe voluto con l’Udinese e Atalanta-Fiorentina si giocassero nel mese di maggio e in contemporaneità.

L’ipotesi di disputarle a fine campionato non sarebbe valida perché minerebbe la regolarità della Serie A: i giallorossi avevano già trovato un accordo con l’Udinese per giocare i 20 minuti a maggio ma ormai manca solo l'ufficialità per giocare i minuti restanti della partita il prossimo 25 aprile.

Il calendario della Roma

La Roma dovrà giocare a Napoli contro la squadra di Calzona domenica 28 aprile prima della semifinale d'andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen in programma allo Stadio Olimpico il 2 maggio. Il club tedesco, invece, godrà di 24 ore in più di riposo e preparazione alla sfida, visto che giocherà in Bundesliga sabato 27 contro lo Stoccarda e in campionato ha già raggiunto il suo obiettivo.