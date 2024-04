video suggerito

La Roma batte ancora il Milan e vola in semifinale di Europa League, sfiderà il Bayer Leverkusen La Roma batte il Milan anche nel ritorno dei quarti di Europa League 2-1 e vola in semifinale dove affronterà il Bayer Leverkusen campione di Germania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Roma in semifinale di Europa League grazie al successo nel derby italiano contro il Milan. Dopo l'1-0 dell'andata, nuovo successo per la formazione di De Rossi nel ritorno dei quarti all'Olimpico per 2-1. Ora per i giallorossi sfida contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, imbattuti in stagione. Rivincita della semifinale della scorsa stagione, quando a trionfare furono i capitolini

La partita si è messa bene per la Roma già nel primo tempo, quando è arrivato subito il vantaggio ancora con Gianluca Mancini. Tap in vincente del difensore e dedica per Mattia Giani, il calciatore morto dopo un malore il campo al quale era legato da un rapporto di parentela acquisita. Il Milan ha provato a rispondere con Loftus-Cheek che ha colpito la traversa, ma sulla ripartenza ha incassato il raddoppio di Dybala.

Discorso qualificazione che sembrava già chiuso e che invece si è riaperto per una sciocchezza di Celik, punito con il rosso dopo una brutta entrata su Leao. I rossoneri però non hanno sfruttato la chance, ma anzi hanno rischiato di capitolare e incassare il tris senza creare particolari grattacapi alla difesa avversaria. Tutto fino a poco meno di 5′ dalla fine, quando la formazione di Pioli ha accorciato le distanze con Gabbia, abile a sfruttare un assist di testa di Leao.

Serata di grazia dunque per la Roma e per De Rossi, con l'unica nota stonata rappresentata dall'infortunio di Lukaku, uscito nel primo tempo e dalle condizioni di Dybala che dopo l'uscita ha accusato un fastidio al polpaccio.