Mancini commosso dopo il gol al Milan, la dedica è per Mattia Giani morto dopo il malore in campo Gianluca Mancini dopo il gol dell'1-0 in Roma-Milan ha mostrato una maglia con una commovente dedica per Mattia Giani, lo sfortunato calciatore morto nei giorni scorsi per un malore in campo.

A cura di Marco Beltrami

Gianluca Mancini è stato l'autore del gol del vantaggio della Roma sul Milan nella partita di ritorno dei quarti di Europa League. Una rete dal sapore speciale per il difensore che si è commosso durante i festeggiamenti, andando a prendere poi una maglietta con una scritta carica di emozioni

"Ciao Mattia per sempre con noi". Queste le parole presenti sulla t shirt nera, con scritta gialla, che Mancini ha mostrato alla telecamera dopo l'1-o segnato in Roma-Milan. A chi si riferiva il centrale ex Atalanta? Il suo pensiero è andato a Mattia Giani, il calciatore morto nei giorni scorsi per le conseguenze di un malore accusato in campo. Grande commozione all'Olimpico.

Si è commosso Mancini che si è inginocchiato sul terreno di gioco, piegando anche la testa e le braccia in segno di omaggio. Ha voluto dedicare il suo primo pensiero a quel ragazzo che conosceva bene e che militava nel Castelfiorentino United. Un malore in campo durante la sfida valida per il campionato di Eccellenza è stato fatale per il giocatore per il quale sono stati inutili i soccorsi in campo e in ospedale.

Un lutto che ha colpito molto Mancini, legato a Mattia da un rapporto di parentela acquisita. Infatti la sorella di Gianluca è fidanzata con il fratello di Mattia Giani. Queste le parole del difensore in un post di alcuni giorni fa per ricordare Giani: "Ciao Matti. Oggi ogni pensiero va a te, il nostro fratellino del nostro amato zio Elia. Caro zio Eli siamo distrutti e non ci sono parole, ma ci stringeremo e nelle difficoltà ti aiuteremo a rialzarti noi e le tue nipotine. Mattia, che la terra ti sia lieve".

Molto provato dunque Mancini che aveva un motivo in più per cercare di trovare a tutti i costi un gol. Un periodo per lui calcisticamente molto positivo, anche se la gioia non può essere totale in virtù della grave perdita. Solo applausi per la particolare esultanza celebrativa.