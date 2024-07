video suggerito

L’Inghilterra la spunta solo ai rigori contro la Svizzera: è in semifinale, sfiderà Olanda o Turchia Il match tra Svizzera e Inghilterra si decide dal dischetto, finisce 6-4 per gli inglesi: decisivo il primo errore commesso da Akanji. La nazionale dei Tre Leoni affronterà la vincente di Olanda-Turchia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

175 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inghilterra batte ai calci di rigore la Svizzera 6-4 e si qualifica per la seconda semifinale degli Europei, affronterà la vincente di Olanda-Turchia. Decisivo l'ultimo penalty di Alexander-Arnold, così come l'errore commesso da Akanji in apertura di tiri dagli undici metri. Di Embolo e Saka i gol arrivati nella ripresa con gli elvetici che nei supplementari sono andati vicinissimi alla rete con Shaqiri, ma il palo gli ha strozzato l'urlo in gola.

Un gol di Embolo aveva gelato l'Inghilterra, in semifinale di Euro 2024 avrebbe meritato di andarci la Svizzera che ha avuto il merito di far gol alla prima, vera occasione. Una sconfitta dolorosa, severa e ingiusta contro i Tre Leoni protagonisti di un match deludente. Ci si aspettava di più, molto di più, da una nazionale imbottita di talenti invece c'è un dato che spiega le difficoltà incontrate nella sfida con gli elvetici: zero tiri nello specchio della porta nel primo tempo, copione identico nella ripresa senza creare alcuna chiara occasione da rete. Sommer ha vissuto un pomeriggio di ordinaria amministrazione, almeno fino a quando il ct, Southgate, non prende il coraggio a due mani e opta per quei cambi che forse avrebbe dovuto anticipare. O la va o la spacca, gli va bene perché Saka si desta dal torpore e sigla il pareggio.

Tanta qualità non trovo sbocco in altrettanta efficacia, è questo il maggior difetto dell'Inghilterra che ci mette cuore subito dopo l'1-1 e sfiora il raddoppio (grande di Sommer si bordata di Sommer) poi si spegne poco alla volta in due tempi supplementari nei quali la paura di prendere un'imbucata condiziona pesantemente l'interpretazione di questo frangente. E quando Shaqiri (subentrato al posto di Embolo) prende il legno al 117° un brivido corre lungo la schiena degli inglesi: Pickford nulla avrebbe potuto, era fuori causa. Solo la fortuna ha salvato i Tre Leoni. Strizza loro l'occhio anche quando mancano 3o secondi ai calci di rigore: Amdouni si rende protagonista con una botta di sinistro da fuori ma il portiere inglese si fa trovare pronto.