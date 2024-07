video suggerito

L’Olanda ribalta la Turchia di Montella: Orange in semifinale degli Europei contro l’Inghilterra L’Olanda batte 2-1 la Turchia e vola in semifinale degli Europei contro l’Inghilterra dopo essere stata sotto di un gol per via dell’iniziale vantaggio della Nazionale di Montella firmato Akaydin. Decisivi i gol di De Vrij e l’autorete di Muldur. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Olanda batte 2-1 la Turchia dopo essere stata sotto di un gol per via dell'iniziale vantaggio della Nazionale di Montella firmato Akaydin. Gli Orange se la vedranno ora contro l'Inghilterra che nel pomeriggio ha avuto la meglio contro la Svizzera ai calci di rigore. La squadra di Koeman nel secondo tempo pareggia i conti prima con De Vrij grazie a uno straordinario colpo di testa del difensore dell'Inter, poi una sfortunata autorete di Mulder, disturbato da Gakpo, porta in vantaggio l'Olanda che si porta a casa la conquista della semifinale.

L'iniziale vantaggio della Turchia.

La Turchia nel primo tempo passa in vantaggio con Akaydin

Nel primo tempo la Turchia merita di essere stata in vantaggio. La Nazionale di Montella, dopo un iniziale partenza sprint da parte dell'Olanda, riesce a prendere campo e guadagnare sempre di più metri verso la porta degli Orange grazie alla spinta dei giovanissimi Arda Guler e Yildiz. Proprio l'attaccante di proprietà della Juventus ci prova subito con un potente destro a giro, anche in questa occasione la palla è alta. Lo stesso fa anche Arda Guler. L'attaccante del Real Madrid prova a impensierire la porta dell'Olanda con una conclusione che però è prede del portiere.

Ma è dagli sviluppi di un calcio d'angolo che arriva il gol del vantaggio della Turchia. La sfera, neanche a dirlo, finisce sui piedi raffinati di Arda Guler. Il fantasista del Real Madrid la addomestica al meglio e mette in mezzo con il destro un pallone perfetto sul secondo palo per Akaydin che colpisce di testa e mette dentro il vantaggio dei turchi. L'Olanda è tramortita e la Nazionale di Montella difende al meglio il vantaggio fino al fischio dell'arbitro che chiude i primi 45 minuti e manda le squadre negli spogliatoi.

Il colpo di testa vincente di De Vrij.

L'Olanda ribalta la partita nella ripresa e centra la semifinale

L'Olanda entra in campo con un'altra testa nella ripresa e dopo aver avuto un sussulto per via del palo colpito su punizione da Arda Guler riesce a riprendere la partita. Subito chance per Weghorst, che appena entrato dopo una deviazione sul secondo palo, riesce a calciare in porta ma Gunok ci mette una mano e manda in angolo. Dagli sviluppi di un angolo, l'Olanda gira la palla e poi la mette in mezzo, la difesa turca lascia tutto solo il difensore dell'Inter De Vrij che con un gran colpo di testa batte l'estremo difensore turco e pareggia la partita.

Gli Orange riprendono coraggio e la Turchia incredibilmente esce un po' dalla partita. La spinta di Depay e compagni viene premiata qualche minuto dopo. Tutto nasce dall'iniziativa di Dumfries che mette una palla bassa da destra, in qualche modo Gakpo sul secondo palo riesce a metterci il piede e a spingerla in rete. Le immagini successive mostrano come in realtà il tocco decisivo sia stato di Muldur, e dunque autogol. Nel finale Verbrugge salva il risultato con una parata sensazionale che salva l'Olanda. Al triplice fischio è 2-1 con gli Orange che volano alla semifinale di Dortmund contro l'Inghilterra.