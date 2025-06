video suggerito

L'Inghilterra castiga la Germania in finale dell'Europeo Under 21: gli inglesi trionfano ai supplementari L'Inghilterra domina il primo tempo ma la Germania recupera e risorge nella ripresa. Decisiva la rete al 2° minuto del primo tempo supplementare di Rowe che ferma il tabellino sul 3-2 per gli inglesi che conquistano il torneo continentale di categoria.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inghilterra ha meritato la conquista dell'Europeo Under 21 in finale contro la Germania, vincendo ai supplementari 3-2. Per i tedeschi, una rimonta sfumata dopo il 90′, sfortunati nel colpire due clamorose traverse. Per gli inglesi è la conferma sul tetto d'Europa dopo l'ultimo titolo conquistato due anni fa.

Primo tempo di marca inglese: Elliott e Hutchinson a segno contro la Germania

Una finale vera con l'Inghilterra che fa suo il primo tempo vincendo e convincendo con un un uno-due che stordisce i ragazzi tedeschi. Merito di un gioco cristallino e soprattutto di un approccio perfetto alla finale di categoria. Così, le reti di Elliott dopo soli 5 minuti di gioco e il raddoppio di Hutchinson 20 minuti più tardi, mettono in ghiaccio una gara riaperta da una amnesia all'ultimo istante, a qualche secondo dal fischio dell'intervallo, con la Germania che rialza la testa grazie a a Weiper.

La reazione tedesca nella ripresa: rimonta e traversa clamorosa di Nebel

Una rete che galvanizza oltremodo i tedeschi che si scrollano di dosso le tossine dell'emozione e iniziano la ripresa nel migliore dei modi: i ruoli appaiono subito invertiti con gli inglesi in difficoltà e impossibilitati a esprimere lo stesso gioco dei primi 45 minuti. La Germania ci crede, gioca meglio e passa ancora per un 2-2 che riapre incredibilmente il match per il titolo continentale. Ci pensa Nebel che fa tutto da solo lasciato colpevolmente senza marcatura in area: al 61′ trova la rete dopo un controllo e la mira sul palo più lontano senza alcuna opposizione.

Così, la gara ritorna accesa, con l'inerzia che parla la lingua tedesca finché l'Inghilterra si scuote dal torpore e riprende non senza difficoltà, per la migliore organizzazione avversaria che accorcia il campo e raddoppia in marcatura, il proprio fraseggio visto già nel primo tempo. La gara resta equilibrata fino al 90′ in attesa degli inevitabili supplementari che rischiano di diventare una chimera al 94′ quando la Germania colpisce una clamorosa traversa ancora con uno scatenato Nebel.

Inghilterra di nuovo avanti ai supplementari: è il gol che vale l'Europeo

Pronti via, nell'extra-time ed è ancora l'Inghilterra a fare il primo squillo ritrovando il gol e il nuovo vantaggio dopo due minuti con Rowe per il 3-2 che costringe all'ennesima rincora la Germania. Con le gambe pesanti, le idee meno lucide e il tempo che stringe, il compito diventa sempre più arduo. Così il primo dei due supplementari scorre via senza emozioni, mentre il secondo è una lentissima agonia per la Germania sulla quale cala il sipario europeo.