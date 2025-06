Italia favolosa, è in semifinale dell’Eurobasket femminile dopo 30 anni: Turchia battuta 76-74 dts

video suggerito

L'Italia del CT Capobianco in semifinale dell'Eurobasket femminile, Turchia battuta 76-74 d.t.s.: le Azzurre ora sfideranno una tra Belgio e Germania. Al Peace & Friendship Stadium di Atene la selezione azzurra ha disputato una grande gara e dopo una serie infinita di rimonte e controrimonte nei tempi regolamentari, sono i canestri di Cubaj (16 punti, top scorer) e Zandalasini (suoi i punti del 76-74 finale) a mettere la firma sul pass per entrare nelle migliori quattro del torneo.

L'ultima semifinale della storia di Eurobasket per l'Italia risaliva al 17 giugno 1995: mancava da trent'anni alla Nazionale femminile.

L'Italia è in semifinale dell'Eurobasket femminile: Turchia battuta

L'Italia ha superato la fase a gironi da imbattuta e ha affrontato la Turchia nei quarti di finale sul parquet del Peace and Friendship Stadium del Pireo, dove è riuscita a centrare il passaggio alla semifinale dell'Europeo che vale anche il pass per i tornei di qualificazione per i Mondiali 2026 in Germania. Il pass diretto ai Mondiali arriverebbe solo conquistando Eurobasket.

La Francia si era qualificata per la semifinale superando agevolmente la Lituania 83-61 e attende la vincente di Spagna-Cechia per sapere contro chi giocherà. Stessa sorte per l'Italia, che dovrà aspettare domani per sapere chi sarà la sua avversaria tra Belgio e Germania.