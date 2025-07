La reazione di Federer alla scomoda domanda di un tifoso su Sinner e Djokovic: interviene sua moglie

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Grande attesa a Wimbledon per la semifinale del prestigioso torneo di tennis tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. L'azzurro sfida il serbo e spera di portarsi in finale e magari vincerla per cancellare la delusione al Roland Garros. Tanti gli ospiti presenti oggi per assistere alla sfida. Dalle celebebrità, le stelle del cinema, non mancheranno anche gli ex protagonisti del circuito internazionale, come ad esempio Roger Federer. Lo svizzero è stato intercettato da un tifoso che dall'interno della sua auto ha visto l'ex campione del tennis mondiale camminare per strada insieme a sua moglie.

Un'occasione rara da non sprecare. Ecco perché l'uomo ha posto subito a Federer la scomoda domanda: "Chi vince: Sinner o Djokovic?". Federer non risponde subito, ci pensa mentre continua a camminare. E così ad anticiparlo è stata proprio sua moglie Mirka, che forse anche infastidita da quel passante ha risposto subito: "Jannik". Questo ha dato modo anche Federer di prendere la palla al balzo e dare la sua risposta: "Penso Novak".

Federer ha giocato qualcosa come 50 partite con Djokovic in vantaggio per 27-23. Le loro sfide erano spesso entusiasmanti, ricche di spettacolo ed emozione e forse anche per rispetto di due grandi campioni Federer ha preferito non rispondere subito esprimendo la sua preferenza subito dopo la risposta di sua moglie. Un po' per pareggiare i conti e non fare torti a nessuno. L'incontro col tifoso è avvenuto probabilmente dopo una sessione di allenamento, come indicato dalle racchette da tennis di Federer e dalla presenza di un impianto da tennis. Tanti sono stati i tifosi che hanno dato ragione a Sinner sui social mentre altri si sono schierati con sua moglie.

Le parole a distanza di Djokovic su Federer

E a proposito di Federer e Djokovic solo qualche giorno fa dopo il successo con Alex De Minaur, Djokovic si è reso protagonista dando spettacolo anche nell'intervista che si tiene solitamente subito dopo la fine del match. Il campione serbo ha parlato a distanza con Roger Federer, presente in tribuna: "Avrei voluto avere la volée di quel ragazzo in tribuna… – ha detto scherzando -. È la prima volta che riesco a vincere con lui in tribuna. L'ultima volta non era andata benissimo, sono felice di aver spezzato questa maledizione". Un dialogo a distanza che poi si interrompe: "Scherzi a parte, che bello averlo qui. È un campione che ho ammirato e rispettato tanto".